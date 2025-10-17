La selección femenina de fútbol americano recibe este sábado a Gran Bretaña para seguir soñando con el Europeo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol americano se enfrenta este sábado 18 a Gran Bretaña (17.00 horas) en el Campo Municipal Oroel (Jaca) en el segundo enfrentamiento del Campeonato de Europa 2025-26, un duelo clave para el conjunto dirigido por Manuel Ibáñez, que se juega sus opciones de continuar con vida en el torneo, después de la derrota en el primer partido contra Alemania.

España es la vigente campeona continental y, tras perder por 22-7 contra las germanas, otra derrota contra las británicas dejaría al combinado nacional con muy pocas opciones de continuar soñando con revalidar el título. Además de España, Alemania y Gran Bretaña, la otra selección que compone este Europeo 2025-2026 es Finlandia, en un formato de liga en el que los dos mejores equipos accederán a la gran final por el oro, que se disputará en agosto de 2026, mientras que los otros dos conjuntos competirán por el bronce.

El combinado británico también llega a la localidad aragonesa con necesidad de ganar, tras haber perdido en el debut contra Finlandia (3-6), que es quien lidera el grupo, tras haber ganado también a Alemania (21-7). Por tanto, el partido se antoja vital para las opciones de clasificación de las dos selecciones.

"Después de la derrota ante Alemania, sabemos exactamente lo que está en juego. Este partido contra Gran Bretaña en Jaca es vital y hay que intentar ganar sí o sí", aseguró el seleccionador Manuel Ibáñez. La selección lleva concentrada en Jaca desde el pasado domingo 12 de octubre, con una convocatoria formada por 39 jugadoras procedentes de los principales equipos del panorama nacional.

Tras el triunfo continental en 2024, España afronta esta nueva edición del Europeo en pleno proceso de relevo generacional, con la incorporación de jugadoras jóvenes, con otras más veteranas. El propio Ibañez calificó a su equipo como un "grupo increíble de jugadoras". "Muchas son jóvenes, parte de una nueva generación que está dando un paso al frente en un momento de transición. Estamos en un proceso de reconstrucción, pero a pesar de ello están demostrando una asombrosa fortaleza, madurez y pasión", destacó el técnico.

El rival trae buenos recuerdos, ya que en la última edición del Campeonato de Europa, España y Gran Bretaña se enfrentaron en la Ciudad Deportiva de Calatayud (abril de 2024), en un disputado partido que terminó con victoria española por 21-16. Aquel triunfo certificó el primer título continental para la selección nacional femenina de fútbol americano. Tras este encuentro, la actual campeona cerrará la primera fase ante Finlandia, el 30 o 31 de mayo de 2026, también como local.