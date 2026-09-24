Sergio Ibáñez, María Manzanero, Marta Arce y Rodrigo Suárez lideran a España en los Mundiales de Judo Paralímpico

Archivo - De izda a dcha: Marta Arce, Sergio Ibáñez y María Manzanero con sus medallas en el Europeo 2026 - ONCE - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez judocas españoles, cuatro mujeres y seis hombres, competirán desde este viernes al domingo 27 en el Campeonato del Mundo de Judo Paralímpico que se celebra en Tbilisi, con la esperanza de trasladar las buenas sensaciones del pasado Europeo donde la selección conquistó cuatro medallas, dos de oro.

Entre los principales nombres del equipo figura una vez más la veterana Marta Arce (J2 -60kg), cuádruple medallista paralímpica y una de las grandes referencias del judo español. La vallisoletana, bronce en los Juegos de París 2024, llega a la capital georgiana después de sumar sendos bronces en los Europeos de 2025 y 2026 y un quinto puesto en el último Mundial.

A su lado, destaca la presencia del judoca aragonés Sergio Ibáñez (J2 -70kg), subcampeón paralímpico en los Juegos de Tokio de 2021 y que llega reforzado a esta cita tras proclamarse hace unas semanas campeón de Europa y dejar atrás ya su grave lesión que no le permitió competir hasta el año pasado.

La representación española se completa con María Manzanero (J1 -52kg), también actual campeona de Europa, Rodrigo Suárez (J1 +95kg), bronce en la pasada cita continental, Íñigo Gerbolés (J2 -95kg); Norberto Tuñón (J1 -81kg); Omar Tohuami (J1 -70kg); María Campos (J2 +70kg); Elsa Lukun Hernández (J1 -52kg), la integrante más joven del equipo, y Álvaro Gavilán, que regresó a la alta competición después de completar la última fase de su clasificación visual en el pasado Europeo.