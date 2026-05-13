Sergio Troitiño consigue la plata de -87 kg en el Campeonato de Europa de taekwondo

Sergio Troitiño, después de un campeonato. - RFETAEKWONDO

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El español Sergio Troitiño ha conquistado este miércoles la medalla de plata en la categoría de -87 kg durante el Campeonato de Europa de taekwondo a nivel absoluto, que se está disputando en Múnich (Alemania), tras perder en la final (0-2) contra el polaco Szymon Piatkowski.

Para llegar a ese combate definitivo por el título de campeón, Troitiño había ganado en octavos de final (2-0) al esloveno Patrik Divkovic, había vencido en los cuartos de final (2-1) al trinitense Mehdi Abedini y había derrotado en las semifinales (2-1) al ucraniano Artem Harbar.

Pese a ser el mejor taekwondista juvenil del continente, Troitiño cayó ante el primer cabeza de serie en este torneo. Su metal fue el cuarto de la delegación española en este Europeo, sumándose a las platas de Iván García en +87 kilos y de Elsa Secanell en -62 kilos junto al bronce Joel Martín en -63 kilos de la disciplina K44 en el parataekwondo.