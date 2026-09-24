Susana Rodríguez, Dani Molina y Nil Riudavets lideran a España en Mundial de Triatlón Paralímpico de Pontevedra

La triatleta española Susana Rodríguez y su guía, Sara Pérez, en el Europeo de Tarragona 2026. - CPE

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las triatletas Susana Rodríguez, siete veces campeona del mundo; Eva Moral, Dani Molina y Nil Riudavets lideran el equipo español, compuesto por 14 integrantes, para el Campeonato del Mundo Paralímpico de este viernes en Pontevedra.

La selección nacional estará encabezada por Susana Rodríguez y su guía, Sara Pérez, que competirán en la categoría PTVI para triatletas con discapacidad visual. La viguesa, doble campeona paralímpica en Tokyo 2020 y Paris 2024, aspira a sumar en casa su octavo título mundial.

En esta misma categoría participarán tres parejas masculinas: el valenciano Héctor Catalá, plata en Tokio 2020, con Diego Méntrida, que vienen de ser terceros en el Europeo, más los debutantes Abel Torreblanca, murciano de 22 años que compite con Ander Noain, y el toledano Diego Molina, de 19 años, acompañado por Alfonso Izquierdo, miembros los cuatro del Equipo CaixaBank de Promesas Paralímpicas de Triatlón.

Ellos serán los primeros en tomar la salida, a las 10.00 en categoría masculina y a las 10.04 en la femenina. A las 10.50 comenzará la prueba para las mujeres PTWC, que compiten con bicicleta de manos en el tramo ciclista y con silla de ruedas en el de carrera. La única representante española será Eva Moral, bronce en los Juegos de Tokio y vigente campeona europea, que contará nuevamente con Ángel Salamanca como asistente para las transiciones (handler).

Entre los deportistas con discapacidad física que compiten de pie en las categorías desde la PTS2 para los de mayor afectación hasta la PTS5 para los más leves, destacan el castellano-manchego Dani Molina (PTS3), campeón en Paris 2024, plata en el Europeo y bronce en el último Mundial; el balear Nil Riudavets (PTS4), bronce paralímpico y vigente subcampeón mundial y europeo; y el canario Lionel Morales (PTS2), quinto en el último Europeo y séptimo en el Mundial.

Completarán la delegación española otros dos miembros del Equipo CaixaBank de Promesas, la turolense María Fuertes (PTS5), reciente medallista de bronce continental, y el madrileño Samuel Rodríguez (PTS4), que ya acumula varios podios en competiciones internacionales. Todas estas categorías arrancarán su participación entre las 11.50 y las 12.10.

La competición pondrá en juego seis títulos femeninos y otros tantos masculinos para deportistas con discapacidad física, visual y parálisis o daño cerebral, y coincide con las finales de las Series Mundiales para triatletas sin discapacidad.

Los deportistas paralímpicos completarán un recorrido de 750 metros a nado por el río Lérez, 20 kilómetros en bicicleta con cuatro vueltas a un circuito con dos subidas, y 5 kilómetros de carrera a pie, con tres vueltas a un recorrido llano. Además de los eventos individuales, el domingo 27 se celebrará una prueba de relevos mixtos.