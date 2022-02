Susana Rodríguez: "Gran parte de mi buen hacer en los Juegos se debió a la preparación mental"

"Es un honor estar nominada a los Laureus, nunca lo habría pensado"

La triatleta Susana Rodríguez, campeona paralímpica de triatlón en Tokyo 2020, reconoce la importancia de trabajar el aspecto mental y psicológico en el deporte de élite, gracias a lo cual se debió, "en gran parte", su éxito en los Juegos de Tokio, al mismo tiempo que reivindicó el deporte paralímpico, que se encuentra en "pleno crecimiento" y con un "futuro prometedor".

"El aspecto mental es algo esencial. Nunca lo había trabajado específicamente, pero por una situación personal de salud, me he dado cuenta de que gran parte de mi buen hacer en los Juegos se debió a la preparación mental. Son situaciones de mucha presión, a veces te llegan a hacer creer que si eres favorito y no ganas es un drama y un fracaso, y las cosas no son así. Hay que trabajarlo para disfrutar de lo que más te gusta", explicó Susana Rodríguez en una entrevista a Europa Press.

La también médico estuvo trabajando en primera línea durante la primera ola de coronavirus en España, la más dura que sufrió el país, algo que influyó, y mucho, en su preparación para Tokio. "La preparación en pandemia fue dura. Haber estado trabajando en los primeros meses me ayudó a ser realista, y darme cuenta que lo más importante no eran los Juegos por los que tanto había trabajado", comentó.

"No dejé de prepararlos, ni mucho menos, pero la pandemia lo hizo difícil. Los Juegos estaban muy en el aire, era vivir el día a día, ha sido una lección de adaptación más", relató sobre la incertidumbre de la situación.

Además, a principios del 2020 le diagnosticaron una cardiopatía que acrecentó las dudas sobre su futuro deportivo en el corto-medio plazo. "Fue una doble lección y ahora miro hacia detrás y me siento orgullosa de haber podido hacerlo así de bien, con el mejor equipo al lado", afirmó.

Tras un 2021 lleno de grandes éxitos y extraordinarios resultados, Susana Rodríguez ha comenzado el 2022 de la mejor manera posible. Y es que la gallega es una de las nominadas al Laureus al 'Mejor Deportista con Discapacidad' junto a otras figuras mundiales.

"EL FUTURO DEL DEPORTE PARALÍMPICO ES PROMETEDOR"

"Son de los premios más potentes y prestigiosos. He seguido su evolución, soy admiradora de muchísimos deportistas que son embajadores de Laureus. Nunca podría haber imaginado que yo iba a estar nominada a estos premios, es un honor, me siento feliz por ello", confesó.

Además, la viguesa quiso reivindicar el deporte paralímpico, que está "en pleno crecimiento". "Todos los sectores de la sociedad son conscientes de nuestro trabajo y esfuerzo, no solo por la imagen de superación, porque trabajamos igual que los deportistas olímpicos", celebró.

"Me siento apoyada por asociaciones y patrocinadores, me tratan igual que a cualquier otro compañero. Cada vez hay más empresas y gente que apuesta por deporte paralímpico, creo que el futuro es prometedor", concluyó esperanzada.

"TUVE QUE CONSTRUIR MIS ESTRATEGIAS CONTRA EL 'BULLYING'"

Susana Rodríguez realizó estas declaraciones con motivo del estreno de 'Somos Únicxs: la caras del bullying' de Fundación ColaCao, en el relata su experiencia con este problema social. "Tengo una discapacidad visual, y una condición genética, conocido como albinismo óculo-cutáneo, que hace que físicamente sea bastante diferente, con pelo blanco, piel muy blanca, que no es lo más frecuente en un colegio. Desde muy pequeña estuve acostumbrada a escuchar comentarios variados como que esa niña es fea, 'Copito de nieve', por el gorila que había en el zoo de Barcelona, el único albino en el mundo", expresó.

"Tuve que construir mis estrategias y tener la suerte de poder compartir esto con gente y buscar soluciones para que esto no me afectara demasiado negativamente", añadió sobre su experiencia con la lacra del acoso escolar.

Así, la triatleta cree que el aspecto mental y psicológico es "decisivo" para afrontar situaciones de acoso escolar. "Me ayudó mucho mi entorno familiar, siempre tuve la facilidad y oportunidad de contar las cosas, ese es el primer paso para que haya una alarma y se puedan buscar soluciones", añade.