Susana Rodríguez: "Tener mi 'Barbie' sirve para poder compartir mi historia"

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Susana Rodríguez reconoció que es "una pasada" tener una muñeca 'Barbie' hecha a su imagen y semejanza porque le sirve "para poder compartir" la historia de "una niña que tenía unos sueños muy difíciles y que con trabajo y constancia se hicieron realidad pese a las dificultades".

La actual campeona paralímpica, mundial y europea para triatletas con discapacidad visual compartió este viernes en el Espacio Fundación Telefónica una actividad y una charla con cerca de 40 alumnos y alumnas de 5º de Primera del Colegio Santa Isabel, a los que explicó su historia.

"Quiero agradecer a 'Mattel' el tener una muñeca hecha a mi imagen y semejanza, es una pasada. Lo más bonito de tener una 'Barbie' es que sirve para poder compartir mi historia, la de una niña que tenía unos sueños muy difíciles y que con trabajo y constancia se hicieron realidad pese a las dificultades. Eso es lo que nos trae cada 'Barbie' con su historia", subrayó Rodríguez, que recordó que se pasó "horas de pequeña jugando con 'Barbies'".

La triatleta repasó sus vivencias antes de someterse a las preguntas de los más pequeñas, a los que aseguró que, pese a su enorme palmarés, con dos oros paralímpicos y seis oros mundiales, entre otras, "una de las medallas más significativas" de su vida es una que ganó cuando tan solo tenía "10 años".. "Me enseñó un mundo de la competición que no conocía y marcó muchísimo mi vida", remarcó.

La gallega también es especialista en Medicina Física y Rehabilitación. "Si queréis una profesión, da igual ser niño o niña o tener o no una discapacidad", recalcó a los alumnos, a los que no escondió que "en el deporte" era dónde se ha sentido "más igual a los demás" y que también notó el 'bullying' en su etapa escolar. "Os recuerdo la importancia de que cuando tengamos un problema se lo podamos contar a alguien y poder recibir ayuda porque a veces solos no podemos salir de un conflicto", aconsejó.

"No sabía lo que costaba y nunca imaginé que llegaría a unos Juegos Paralímpicos donde lo más guay es que nadie mira raro a nadie. No os pongáis límites y sed vosotros y a lo mejor un día estáis con un grupo de niños contándoles que aquello que soñabais en 5º de Primaria se ha hecho realidad y podáis inspirarles", concluyó la doble campeona paralímpica.

Por su parte, Céline Ricaud, directora de Marketing de 'Mattel' para España, apuntó que 'Barbie' "nació para inspirar a las niñas, también a través de modelos que han roto barreras". "Nos ha hecho mucha ilusión trabajar con Susana, es una fuente de inspiración para cada uno que se ha podido acercar a ella a escuchar sus historia de inspiración", manifestó.

Tras la charla, se realizó también una actividad con los alumnos y alumnas para conociesen un poco mejor lo que puede sentir Susana Rodríguez. Así, se organizó una carrera de relevos en una improvisada pista donde uno hacía de guía de un compañero que llevaba sus ojos tapados.