Sylvain Dolla: "El T-Touch Connect Solar te hace estar orgulloso"

El CEO de Tissot, Sylvain Dolla, cree que la esencia del reloj del futuro no cambiará: lo más importante será la estética.

El CEO de Tissot, Sylvain Dolla, cree que la esencia del reloj del futuro no cambiará: lo más importante será la estética. - TISSOT

El CEO de Tissot celebra la acogida de su reloj 'conectado', interactivo y de batería 'infinita'

"La pandemia no nos ha hecho temblar, nos ha forzado a ser más flexibles y creativos"

"Nuestra estrategia es reforzar nuestra presencia en ciclismo, baloncesto y MotoGP, no consideramos el fútbol por el momento"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejero Delegado (CEO) de Tissot, Sylvain Dolla, afirmó que el reloj T-Touch Connect Solar, el modelo conectado, interactivo y de batería 'infinita' de más de 6 meses con el que la relojera suiza ha revolucionado el mercado en 2021 hace te sentir "orgulloso", y que la pandemia no les ha hecho "temblar", aunque sí les ha forzado a ser "más flexibles" y "creativos".

"Sin ninguna duda, la pandemia ha tenido un impacto en el sector de la relojería en términos globales, pero no ha hecho temblar a Tissot. Las bases de la marca son fuertes y los últimos seis meses, especialmente en Europa, ha mostrado un crecimiento muy interesante y 2022 solo puede ser mejor. Al final, este periodo de desconocimiento nos ha forzado a ser aún más flexibles y creativos para continuar agradando a nuestros clientes", comentó en una entrevista concedida a Europa Press.

La crisis por la COVID-19 ha acelerado, según él, el impulso de las plataformas digitales, pero recordó que la relojera suiza fue pionera en la industria en la inversión en comercio electrónico hace ya seis años. "Ya hemos visto muy buenas ventas en muchos países como China, Rusia o Estados Unidos, donde las ventas no pararon a pesar de la pandemia", destacó.

No obstante, estas ventas online o en tiendas físicas han evolucionado de manera diferente en función de cómo se ha gestionado la crisis por el virus en los distintos mercados. "La atracción por la tecnología ha jugado un papel importante en nuestros resultados de ventas", señaló el ex consejero delegado de Hamilton.

"NO COMPETIMOS CON RELOJES INTELIGENTES"

Sylvain Dolla se declaró muy satisfecho de la respuesta "muy positiva" del mercado ante el lanzamiento en marzo del T-Touch Connect Solar, un modelo de aspecto deportivo con tecnología táctil en la pantalla, que se carga con la energía solar y está 'conectado', todo ello con el sello 'hecho en Suiza'.

"Sorprende y gusta a todo el mundo. Después de muchos años de entrega en el desarrollo de este producto, queríamos estar seguros de que el resultado final era un reloj que hace estar orgulloso a su portador. ¡Y podemos asegurar que es el caso!", sentenció el CEO de la marca del grupo Swatch.

No obstante, el directivo francés dejó claro cuáles son sus rivales. "No competimos con relojes 'inteligentes'. Hay tres puntos que diferencian al Tissot T-Touch Connect Solar de otros relojes inteligentes. El primero, es un reloj con agujas y con una pantalla que muestra tus notificaciones, y las funciones se pueden usar incluso en el modo no conectado. El segundo es la autonomía, que llega hasta los seis meses. Por último, nuestro propio Sistema operativo SwALPS, que permite a Tissot ser independiente", destacó.

Esta independencia significa, para Dolla, tener el control de los datos de los usuarios y garantizarles su privacidad. "Este reloj no tiene como objetivo conseguir información privada para un posterior uso. Nuestro sistema operativo también es compatible con los tres sistemas operativos más comunes: iOS, Android y Harmony", subrayó.

"EL DEPORTE ES PARTE DE NUESTRO AND"

La empresa afincada en Le Locle (Suiza), en el macizo alpino del Jura, tiene acuerdos de patrocinio con la NBA y la FIBA, el Mundial de MotoGP y el de ciclismo, al margen de las tres 'grandes' ronda por etapas, Giro, Tour y Vuelta. "Nos esforzamos por mantener la fuerza de nuestra posición en nuestros tres mayores deportes, ciclismo, baloncesto y MotoGP. Además de ser parte del AND de Tissot, los deportes siempre han sido un vector fundamental de nuestra comunicación y así seguirá siendo", indicó.

Cronometrador Oficial de los Juegos Asiáticos, que tendrán lugar en Hangzhou, China, el próximo año, recordó que emplean la última tecnología para asegurarse de que los deportes y los seguidores obtengan el cronometraje y la puntuación más precisa. "Siempre estamos atentos a la próxima gran innovación de cronometraje, que evoluciona año tras año. Es un cambio continuo que se integra, a medida que la tecnología se pone a su disposición", añadió.

Después del reloj 'solar' desarrollado durante los últimos 20 años, dijo que el Tissot T-Touch Connect Solar es donde empezaron y donde continúan porque "es solo el principio". "Tenemos otros productos para los próximos años que tendrán la misma filosofía de independencia, autonomía, sistema operativo propio y aplicaciones. También habrá preciosos modelos de cuarzo y mecánicos en 2022", adelantó.

En términos de patrocinio, la empresa del grupo Swatch aún no se plantea vincularse con el fútbol, caso de LaLiga, la UEFA o la FIFA. "Nuestra estrategia se basa en reforzar nuestra presencia en los deportes en los que ya estamos como el ciclismo, baloncesto, MotoGP, hockey hielo o rugby, por lo que no consideramos movernos al fútbol por el momento", señaló.

A su juicio, si hay algo que no cambiará en el reloj del futuro es que lo "más importante seguirá siendo la estética". "Un reloj 'swiss made' es un producto emocional, una joya de la que estar orgulloso, algo que ayuda a la gente a reflejar su gusto y personalidad, y estoy convencido de que el diseño siempre será el aspecto más importante. Funciones y conectividad continuarán siendo un factor secundario", auguró.