La taekwondista Jade Jones, doble campeona olímpica, se retira para dedicarse al boxeo

LONDRES, 7 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

La taekwondista británica Jade Jones, doble campeona olímpica en 2012 y 2016 en la categoría de -57 kg, anunció su retirada de este deporte tras un "viaje increíble" para emprender "un nuevo reto" como boxeadora profesional.

"El taekwondo me lo ha dado todo: un viaje increíble, recuerdos inolvidables y el honor de representar a mi país en el mayor escenario", agradeció Jones. "Lo he dado todo por el taekwondo y ahora estoy listo para un nuevo reto. El boxeo siempre me ha fascinado y me entusiasma ponerme a prueba en un escenario completamente distinto", confesó.

La británica sabe que "no será fácil" entrar en este terreno desconocido. "Si soy sincera, no sé muy bien qué esperar, pero me encanta superarme a mí misma y estoy entusiasmada con el viaje que me espera", agregó.

Jones tenía solo 19 años cuando ganó el oro en la categoría de -57 kg en Londres y repitió la hazaña cuatro años después antes de conseguir su primer título mundial en Mánchester en 2019.

Ahora, la deportista, de 31 años, oro en Londres 2012 y Río 2016 -ganando en la final a la española Eva Calvo-, pasará a estar entrenada por el excampeón británico y de la Commonwealth Stephen Smith en Liverpool. "Jade Jones es una luchadora nata, lo ha demostrado una y otra vez en el taekwondo", afirmó Smith.

"Su capacidad atlética, su dedicación y su mentalidad ganadora son insuperables. Es un honor trabajar con ella y no tengo ninguna duda de que tiene lo que hace falta para causar un gran impacto en el boxeo", concluyó.