Las embarcaciones Teatro Soho-Caixabank y Scugnizza se mantienen líderes tras la segunda jornada de la Copa del Rey de vela, que se está celebrando en aguas de Palma de Mallorca, después de la disputa de la segunda jornada, en la que -por primera vez- se reunieron los más de 100 barcos participantes tras la incorporación de los monotipos J70 y J80.

El español Teatro Soho Caixabank, en la categoría BMW ORC 2, y el italiano Scugnizza, en ORC 3, se reafirmaron como los mejores de la flota en el inicio de esta histórica edición, que volvió a contar con excelentes condiciones para la navegación.

El Teatro Soho Caixabank, que avanza firme en su defensa del título, firmó una tarjeta impecable que se suma al excelente rendimiento del lunes para liderar la clasificación provisional por cinco puntos sobre el Katarina II y 8,5 sobre el Rivareno Gelato - Elena Nova, los otros dos Swan 42 CS de la clase.

Por su parte, en la clase BMW ORC 3 lidera el único barco infalible de este inicio de la 40 Copa del Rey MAPFRE. El Scugnizza de Enzo de Blasio reeditó el dominio del estreno y acumula ya cuatro victorias parciales de cuatro posibles. Segundo (a diez puntos) es el Immac Fram y tercero (a 11) el mejor barco español de la clase, el Brujo.

Además, HM Hospitales en BMW ORC 1; Mestral Fast en BMW ORC 4; One Group en ClubSwan 50; Koyré-Spirit of Nerina en ClubSwan 42; Farstar en ClubSwan 36; Balearia en Mallorca Sotheby's Women's Cup y Let it Be en Herbalife J70 son los respectivos líderes tras la segunda jornada de competición.