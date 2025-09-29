Teresa Perales: "En el agua siento pasión y la libertad expresada al máximo nivel"

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Teresa Perales reconoció este lunes que una vez que se mete en la piscina siente "pasión y libertad expresada al máximo nivel" y que lo que ha hecho durante toda su extensa carrera deportiva para seguir siendo competitiva pese a los obstáculos que se haya podido encontrar es "simplemente ir transformando los sueños de forma natural".

"En el agua pienso que soy la persona más afortunada del mundo. Siento pasión, libertad expresada al máximo nivel, es como si me desprendiera de mí y me convirtiera en estado de flujo. Y para tenerlo en la competición hay que tener una parte emocional que hace mezclarte con el medio. Me tiro al agua y todos los problemas, que no es que no me preocupen porque no soy un robot, se van. Me meto en el agua, sonrío y me dejo llevar", señaló Perales tras la presentación del documental 'El Camino del Agua', que emite 'La 2' de TVE este martes y que versa sobre su figura.

La aragonesa advirtió que una no sabe cómo empiezan "a veces los sueños" y que después de ir superando objetivos desde Sydney 2000 no ha vivido "la caída". "Simplemente he ido transformando los sueños de forma natural, simplemente quiero disfrutar y es lo que me llevo cuando me voy a la cama", apuntó.

"Cada vez que cumplo un objetivo voy a por el siguiente. Ahora tengo 'caramelitos' en el camino como las pequeñas competiciones que son pequeños alicientes y voy viendo sobre la marcha. Quedan 1.050 días para Los Angeles y eso se pasa en nada", añadió de cara a unos octavos Juegos Paralímpicos en 2028, con la esperanza en este camino de "disfrutar de más éxitos, que pueden venir en cualquier formato, aunque se les da más valor cuando vienen redondos y con peluche".

La ganadora de 28 medallas paralímpicas recordó que usa "mucho recuerdos de momentos maravillosos" para proyectarlos "hacia el futuro" que quiere "vivir". "Lo convierto en un reflejo en la competición y por eso soy capaz de disfrutarla", indicó. "El 'ratito' de queja es muy íntimo, de 10 minutos al día porque no merece la pena quedarse más tiempo en ello. Yo lo exteriorizo mucho todo", recalcó sobre la fortaleza mental y los malos momentos.

La zaragozana viene de sumar una nueva medalla a su palmarés, la plata en los 200 libres S2 de los Mundiales de Singapur, una cita no pudo nadar los 50 espalda por sus molestias en el hombro. "Mi marido me decía antes de cada gran campeonato nada rápido y vuelve pronto, y en este me ha dicho vuelve entera. Los dos (su marido y su hijo Mariano) disfrutan mucho, pero es complicado para la familia, no sé desde cuando no tengo vacaciones como todo el mundo. Ellos me dicen que se sacrifican conmigo y que disfrutan conmigo del camino", confesó sobre el apoyo familiar.

ALBERTO DURÁN: "TERESA ES UNA PERSONA MUY ESPECIAL"

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, subrayó que "si hubiera dos Teresas Perales se hubieran caído aún más barreras". "Todavía falta fijarnos en el deportista con discapacidad como deportista y ella ha conseguido que se hable con absoluta normalidad. Ha logrado hitos reservados para el deporte de personas sin discapacidad", elogió.

"Es una persona muy especial y este documental va a ser un elemento de comunicación para mucha gente, que se va a tomar en serio pelear por otras metas. De las consecuencias de lo que ha hecho Teresa no seremos conscientes, pero estarán en la mente para mucha gente, es un icono de transformación social", expresó el dirigente.

Rosana Romero, directora de Deportes de RTVE, dejó claro que Perales "es una grandísima deportista" y que lo que le ha transmitido "es que es un ejemplo para todo, como deportista, persona, con esa energía de vivir y alegría desmedida que contagia". "Consigues las cosas por todo lo que te implicas. Para TVE es un placer contarlo como lo hizo Julia (Luna, periodista de la cadena) y ver este documental y poder otra vez aprender", admitió.

Precisamente, Julia Luna recordó que con la aragonesa no ha tenido "nunca ninguna duda" de que iba a lograr medalla tanto en Tokio como en París y que no olvidaba "lo tremendamente complicado" que ha sido lo que ha hecho la nadadora. "El reinventarse y luchar con el dolor, por eso no me lo creía en París. Es un animal, se transforma en la piscina y hay pocos deportistas con esa ambición y competitividad. Pocas veces he llorado de emoción y en Tokio no lo pude reprimir", resaltó, enfatizando en la relación que "se ve perfectamente en el documental" con su entrenador de toda la vida, Darío Carreras. "Esa simbiosis me parece admirable.

'La 2' estrena este martes en 'prime time' (22.00 horas) el documental 'Teresa Perales: el camino del agua', dirigido por Luis María y producido por 'Plas Producciones' junto al CPE y con la colaboración de Fundación Once. La obra, de 27 minutos de duración, se centra en las últimas semanas de preparación de la deportista de cara a los Juegos Paralímpicos de París y el momento culminante de la consecución de su medalla número 28.

"Yo era reacia al documental, soy una persona discreta, no necesitaba esto y de una forma también me presionaba. ¿Y si no lo consigo?", advirtió Teresa Perales. "Llevo 25 años en esto y he vivido mi transformación física y personal y la de la sociedad. Necesitamos el escaparate y la ventana para llegar todas las casas y normalice", sentenció.