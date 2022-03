Teresa Perales: "Puedo hacer lo que me dé la gana, lo más importante es cómo lo hago"

ALCOBENDAS (MADRID), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Teresa Perales tiene claro que pese a sufrir una discapacidad física puede hacer lo que le dé "la gana" porque "lo más importante" es cómo lo hace y admitió que pese a la evolución existente en la sociedad "todavía hay conceptos que cuesta que la gente entienda".

"Yo puedo hacer lo que me dé la gana, lo más importante es cómo lo hago, de dónde me sale el hacerlo. Además, ser mujer me ha hecho ser muy cabezota e igual voy con un poco de ventaja", señaló con una sonrisa Perales durante su participación en una mesa redonda con motivo de la 'I Jornada Mujer, Deporte y Emprendimiento organizada por la Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL) y por Avatel.

La aragonesa habló de problemas que se ha encontrado durante su vida personal y reconoció que ha tenido sobre todo "más dificultades por tener una discapacidad". "Cuando me quedé embarazada me encontré con gente que me dijo que por qué había dejado de entrenar. Son cosas que tenemos que superar en el día a día como mujeres con una discapacidad, todavía hay conceptos que cuesta que la gente entienda", apuntó.

La ganadora de 27 medallas en Juegos Paralímpicos recordó que su maternidad no le supuso ningún problema y que todo se trató de "echarle imaginación, voluntad, fuerza y amor propio". "Además, le podía cambiar en cualquier sitio", bromeó en referencia a su silla de ruedas.

Además, la nadadora lamentó que aunque actualmente las conocidas 'cláusulas del embarazo' estén prohibidas cree que "todavía existen" y que haya algunos problemas a la hora de los patrocinios. "Hay empresas que quieren saber que la mujer por la que apuestan va a tener un tiempo de actuación", advirtió.

"Luego está también el 'fantasma' de las lesiones. Tienes una, nos va un Mundial, no consigues medallas y te bajas de los patrocinios y de la becas", añadió Perales, que opinó que el sistema de patrocinio en el deporte debería ir "más por lo privado" porque el dinero público "se puede destinar a otras cosas".

La zaragozana también recalcó que dada su experiencia hay países donde el deporte es "tradición" y otros, en cambio, donde es "nada", y, en relación a la celebración de eventos en países con deficiencias en temas de derechos humanos, fue clara. "Si miramos atrás, podemos ver la repercusión que tiene la celebración de grandes eventos deportivos en países no democráticos o con una tradición no respetuosa con todas las personas", afirmó.

"En los Juegos de Pekín estuve en el Comité Paralímpico Internacional como miembro del Consejo de Atletas y nos pasaron el informe de repercusión social tras los Juegos y se veía un cambio de visibilización y del respeto hacia las personas con discapacidad en el país. Siempre hay que forzar un poco para conseguir más", sentenció.

MÓNICA PLAZA CELEBRA EL TRABAJO PARA SACAR MÁS PILOTOS MUJERES

Junto a Perales también participó la piloto Mónica Plaza, que forma parte del equipo Avatel Racing Team de rallys y que ha participado, entre otras muchas pruebas, en el Dakar, como copiloto de su padre en la última edición.

"El del automóvil es un mundo muy femenino...", expresó con una sonrisa. "Somos 44 personas y yo soy la única chica del equipo. A veces he ido al Dakar como copiloto y me toca la gestión de todo, parece que tengo 43 hijos", bromeó.

La turolense admitió que "culturalmente el mundo del automovilismo está ligado a los hombres y además es un deporte que depende mucho de la economía y la mayoría de las familias no se lo puede permitir", pero celebró que se esté "trabajando muy bien a través de las federaciones y empresas privadas para empezar a potenciar desde el deporte base y no tan base la presencia femenina". "Creo que esto se verá a largo plazo porque ahora somos muy pocas", puntualizó.

Además, Plaza se quejó de que ahora no haya casi niños "jugando en los parques" y que estén "todos alrededor de los móviles y las tablets", mientras que sobre la celebración de pruebas en países como Arabia Saudí, donde se corre el Dakar y donde existen muchas prohibiciones a las mujeres. "En la primera edición tuvimos que firmar todos los participantes un contrato de buena conducta para no llevar ropa corta ni mostrar afecto", rememoró.

En esta jornada celebrada en la localidad madrileña de Alcobendas también participaron, entre otras, Carmen Colino, vicepresidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y editora jefa del Diario AS, la modelo Malena Costa, Marisa Saenz, directora Gerente de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea, o Milagros Díaz, directora general de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas.