The North Face lanza 'Summit series performance', su colección de alpinismo y freeride. - THE NORTH FACE

La nueva colección incluye prendas de ropa y calzado para las expediciones invernales y los 'riders' radicales

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca The North Face ha lanzado su colección 'Summit Series performance', su colección de prendas de ropa y calzado para la práctica del alpinismo y freeride, tanto de esquí como snowboard, pensada para los exploradores y 'riders' más radicales.

Como parte de la campaña 'It's More Than A Jacket', The North Face indaga en la mente de los deportistas de alta montaña invernal para tratar de empatizar con sus necesidades. El principal objetivo es crear una serie de equipos técnicos que mantienen el cuerpo seco y cálido a los aventureros.

La Summit Series, disponible desde este martes, ha sido reinventada para el futuro, con un sistema de capas diseñado para adaptarse a cada aventura. La colección se ha construido de la mano del equipo de deportistas, y respaldada por los días de exploración llevando cada prenda al límite.

La gama Summit Series Nieve incluye una chaqueta y peto Verbier, que ofrecen un estilo de 'Freeride' con rendimiento en las grandes montañas. La chaqueta cuenta con una capa 'Futurelight 3L' transpirable e impermeable, con costuras selladas y elasticidad del tejido.

También, la chaqueta con capucha Breithorn, forrada con un aislamiento 'ProDown' de 800 cuins proporciona calor con el mínimo peso y la máxima compresibilidad. Además, garantiza un alto nivel de calidez incluso bajo condiciones de humedad.

Por su parte, la gama Summit Series Escalada Alpina dispone de la chaqueta y pantalón Torre Egger, diseñados para la escalada alpina y fabricados con tejidos para la comodidad y transpirabilidad en las condiciones climáticas más extremas.

Igualmente, la chaqueta con capucha Casaval, hecha con materiales reciclados y en la que se puede adaptar la ventilación en función de la temperatura y las condiciones. Con la tecnología altamente transpirable Ventrix, esta capa intermedia está diseñada para poder enfrentar una amplia gama de actividades alpinas.

Estas colecciones Summit Series de Nieve y Escalada Alpina se complementan con la gama de calzados Summit Series, desarrollada con tecnologías altamente técnicas, flexibles y ligeras para aquellos que buscan ascender más rápidos, más ligeros y más lejos.