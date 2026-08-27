The Ocean Race Atlantic se convierte en la primera regata oceánica con tripulaciones paritarias

Archivo - Regatistas compitiendo el The Once Race Atlantic. - MEREDITH RODGERS / 11TH HOUR RACING - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

The Ocean Race Atlantic se convertirá en la primera regata oceánica que apuesta por tripulaciones paritarias después de introducir la regla de formar tripulaciones con dos hombres y dos mujeres en los seis equipos de la clase IMOCA que competirán.

"Esta nueva exigencia refuerza los esfuerzos crecientes por hacer que la vela oceánica sea más inclusiva y accesible. En la vuelta al mundo de 2014-15, el 18% de los competidores fueron mujeres. Esa cifra aumentó hasta el 28% en The Ocean Race 2022-23, edición que obligaba a cada equipo a contar al menos con una mujer a bordo y que reunió a más regatistas femeninas que cualquier otra edición anterior en los 50 años de historia de la prueba", expresó este jueves la regata en un comunicado.

Además, esta nueva medida, que coloca tanto a hombres como a mujeres en igualdad de condiciones competitivas, ha sido recibida "favorablemente" por todos los regatistas, mientras que la primera mujer italiana en ganar The Ocean Race en 2022-2o23 y patrona del Team Francesca Clapcich Powered by 11th Hour Racing, Francesca Clapcich, aseguró que esta medida pone a las mejores regatistas en un contexto "más visible y de mayor rendimiento".

"Las reglas del juego están cambiando, y ese sentimiento de pertenencia no es algo que tengas que ganarte haciéndote más pequeña para encajar. Es una transición hacia un mejor entorno de trabajo para todas las regatistas, y esperamos ver algún día un mundo en el que sea normal que mujeres y hombres compitan libremente en el deporte que todos amamos sin miedo a ser discriminados por quienes son", afirmó.