'The Ocean Race' lanza para 2025 una nueva regata transatlántica entre Nueva York y Barcelona

Los organizadores de 'The Ocean Race', la vuelta al mundo a vela con escalas, anunciaron este jueves una nueva regata transatlántica con tripulación completa para la clase IMOCA en el verano de 2026, 'The Ocean Race Atlantic-Nueva York a Barcelona', la primera de punto a punto en los más de 50 años de historia de la competición.

Este nuevo evento se celebrará un año después de 'The Ocean Race Europe', que saldrá desde Kiel (Alemania) en 2025 y precederá a la próxima edición de la vuelta al mundo que saldrá desde Alicante en 2027, y contará con barcos de la clase IMOCA, voladores y con foils, que competirán con tripulación completa de cuatro tripulantes, dos hombres y dos mujeres.

Según indicaron los organizadores, los navegantes participarán en un exhaustivo programa científico durante toda la ruta y recopilarán datos valiosos, que son críticos para apoyar a los científicos que estudian el impacto del cambio climático en el océano. Esto incluirá la participación de colegios y escuelas naúticas con el objetivo de promover el conocimiento sobre el mar y la vela entre niños y jóvenes.

El recorrido de la regata incluye una travesía transatlántica de 3.200 millas náuticas desde Nueva York hasta el Estrecho de Gibraltar, una desafiante transición al Mar Mediterráneo, seguida de un sprint de 500 millas hasta Barcelona, con el potencial de sacudir la clasificación en las etapas finales de la regata.

De momento, se está desarrollando un formato innovador y emocionante que incluirá oportunidades de puntuación intermedias para mantener a los aficionados atentos a la competición y su interacción con los regatistas y los equipos a lo largo de la regata.

"'The Ocean Race Atlantic-Nueva York a Barcelona' es una novedad excepcional en nuestro calendario de regatas y otra ocasión para ampliar aún más nuestro programa científico y de formación. Me resulta muy satisfactorio que sigamos liderando el camino hacia la igualdad con el reparto de la tripulación al 50 por ciento entre hombres y mujeres, algo que ofrece una oportunidad fantástica para que más regatistas femeninas de primera clase de la clase IMOCA destaquen en una ruta transatlántica desafiante y emocionante", declaró Richard Brisius, presidente de The Ocean Race.

En este sentido, la española Támara Echegoyen reconoció que "como regatista competitiva, perfeccionista y ambiciosa" considera que este nuevo evento "contribuirá de forma especial a que más deportistas femeninas se esfuercen en buscar la excelencia deportiva tanto mental como física" en una prueba que tiene "todos los elementos" para llevarlas "al límite".