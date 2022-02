Tom Brady confirma su retirada

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tom Brady, 'quarterback' de los Buccaneers, equipo de fútbol americano de Tampa Bay (Florida, EE.UU) anunció este martes oficialmente su retirada de la NFL tras 22 temporadas en las que conquistó siete anillos de campeón de la Super Bowl, récord absoluto en este deporte.

Brady, de 44 años y considerado el mejor jugador de todos los tiempos en su posición, anunció a través de las redes sociales su intención de centrarse en su familia y en sus proyectos personales.

"Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Me ha encantado mi carrera en la NFL y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", señaló en un comunicado.

El mítico jugador ha "reflexionado mucho la semana pasada" y se ha hecho en este tiempo "preguntas difíciles". "Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y aficionados merecen el cien por cien de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo a la próxima generación de deportistas dedicados y comprometidos", subrayó.

"Si no existe un compromiso cien por cien competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego. Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos al éxito en el campo o en la vida", añadió Brady.

El californiano dio las gracias a sus compañeros en los Buccaneers. "Les quiero y adoré ir a la batalla con vosotros. Me inspirasteis a despertarme todos los días a dar lo mejor. Siempre estaré aquí para vosotros y deseo ver que continuáis apretando a ser los mejores. No podía ser más feliz por lo que logramos juntos", afirmó, también "afortunado" por haber podido jugar para "una afición tan apasionada y divertida" y por haber vivido estos años "un lugar tan divertido".

"Mi carrera ha sido un emocionante viaje, más allá de mi imaginación, con altos y bajos. Cuando estás metido en ello cada día, no piensas en ningún tipo de final. Y ahora que me paro aquí, pienso en todos los grandes entrenadores y jugadores con quien y contra los que he tenido el privilegio de jugar. Me siento como la persona más afortunada de la vida", sentenció.

UNA CARRERA LLENA DE RÉCORDS

Thomas Edward Patrick Brady Jr., nacido el 3 de agosto de 1977 en San Mateo (California), ingresó en el año 2000 en los New England Patriots, equipo del estado de Massachusetts con el que disputó 20 temporadas y conquistó seis Super Bowls.

En 2020, el californiano dijo adiós a los Patriots y firmó un contrato para ser el 'quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers, equipo del sur de Florida. En su primer año, llevó a su equipo a la Super Bowl y conquistó su séptimo anillo de campeón y segundo en la historia de la

franquicia. De esta forma, se convirtió en el segundo 'quarterback' en la historia de la NFL en ganar el anillo de campeón con dos equipos diferentes, tras Payton Manning (Indianápolis Colts y Denver Broncos).

Además de los siete títulos conquistados, Tom Brady es el jugador que ha disputado más Super Bowls (diez en total) y finales de conferencia (catorce en total, ocho de ellas de forma consecutiva). Posee también los principales récords de la NFL en la posición de 'quarterback', incluyendo los de más yardas de pase (96.969), más pases de touchdown (707), más victorias acumuladas (277) y más partidos disputados en playoffs (45).

Casado en 2006 con la exmodelo brasileña Gisele Bündchen, Tom Brady tiene tres hijos. Es coautor del método de entrenamiento y alimentación 'TB12' y en enero lanzó su propia marca de ropa deportiva, 'Brady'.