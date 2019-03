Toni Bou: "El 25º Mundial es increíble, jamás había soñado con llegar hasta aquí"

Publicado 13/03/2019 13:52:56 CET

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda Team) tiene claro, tras proclamarse campeón del mundo de X-Trial por octavo año consecutivo, y sumar su decimotercer título indoor a los doce que tiene al aire libre, que "jamás" había soñado con poder llegar a los veinticinco títulos mundiales.

"La verdad es que conseguir el Mundial número 25 es increíble, jamás había soñado con llegar hasta aquí. Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo hecho, porque ha sido un año muy duro por las lesiones, la dificultad de cada prueba y el nivel de los rivales, y no ha sido nada fácil conseguir los resultados que hemos logrado", señaló en declaraciones facilitadas este miércoles por el equipo.

El Mundial de X-Trial conquistado el pasado fin de semana puso el broche a una gran temporada. "La clave creo que ha sido la regularidad; haber sido siempre competitivo y llegar a todas las finales. Ha sido muy difícil pasar de ronda en todas las carreras, pero es lo que te permite conseguir las victorias. Los 5 puntos de diferencia entre la primera posición -20- y la segunda -15- se notan mucho", advirtió.

No obstante, sufrió varias caídas y lesiones que le hicieron "pagar caro" el título. "Cada año es más complicado. Sube el nivel de exigencia de las zonas, especialmente en la final, y es cierto que he tenido varias caídas. Supongo que al no haber estado al cien por cien físicamente, por no haber hecho una buena pretemporada, no estaba tan ágil", valoró.

"Cuando tienes una caída, es más difícil escaparte. Es un bucle, porque cuando tienes una lesión es más fácil recaer y, al mismo tiempo, es más difícil pasar las zonas. Por eso ahora es muy importante recuperarse bien y disfrutar de este momento, porque conseguir victorias cuando no estás al cien por cien es muy complicado", añadió al respecto.

Además, como todos, Bou tuvo que hacer frente al formato actual de competición, con una primera fase, semifinal y final. "Para los pilotos siempre es complicado, porque al haber tantas fases, tienes que pasar siempre con el marcador a cero. Las eliminaciones son cara a cara, no con todos los pilotos en grupo, y eso lo hace más difícil", reconoció.

De cara al futuro, al catalán le gustaría "mucho" poder correr en países distintos, entre ellos Catar. "Es un país distinto y estaría muy bien competir allí, porque es donde empieza el Mundial de MotoGP y eso siempre da un gran caché. Estoy seguro de que a todos los pilotos nos gustaría. También me gustaría volver a correr en Sudamérica, Brasil o Argentina; que son países preciosos en los que ya he podido correr y me encantaría volver", se sinceró.

"Sí que la vi. Soy un gran seguidor de MotoGP, sobre todo del equipo Repsol Honda, y disfruté mucho de la carrera. Fue muy emocionante, porque parecía que todos podían rodar en el mismo segundo y eso hace pensar que será un año muy igualado", comentó sobre el GP de Catar de MotoGP del fin de semana, primera cita del Mundial.

Y de sus 'compañeros' del Repsol Honda Team, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, espera grandes cosas. "De Marc, podemos esperar de todo. Es un piloto increíble y, con lo joven que es, ya es una leyenda. Estoy seguro de que va a estar con opciones de ganar en casi todas las carreras y nos va a hacer disfrutar mucho", auguró.

"En el caso de Jorge es más una incógnita, porque es un piloto buenísimo y falta ver cómo se acaba de adaptar a la Honda, después de una pretemporada muy complicada por la lesión. Seguro que vamos a ver unos duelos muy buenos y van a formar un súper equipo", manifestó.

Preguntado por el secreto de Márquez y Leo Messi, "unos fueras de serie", o el suyo propio, Bou cree que los tres comparten el "talento que se tiene desde pequeño y la pasión por lo que haces". "La obsesión por ser mejor cada día y no querer perder nunca es lo que te permite estar tantos años delante", argumentó.