Toni Bou: "La obligación de ganar es incómoda, tienes que saber graduarlo"

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto de trial español Toni Bou (Repsol Honda) admite que "la obligación de ganar es lo que es más incómodo" a estas alturas de su carrera en un deporte que lleva dominando desde hace casi dos décadas,, por lo que "tienes que saber graduarlo", y no esconde que le falta en su carrera "perder" para luego volver a la senda ganadora y que tiene "miedo" a sufrir un "bajón".

"Estoy muy contento. Será un año duro, los jóvenes vienen aprendiendo muy fuerte. El inicio del campeonato ha sido difícil, estamos líderes, pero está todo muy ajustado", analizó el inicio de temporada el de Piera en una entrevista a Europa Press antes de la Gala de Campeones 2024 de la Real Federación Motociclista Española (RFME) en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

Después de una ronda larga de atención a los medios, Bou no retira su sonrisa y se ve preparado, después de 18 años, para otra temporada en la que es el máximo favorito para hacerse con otros dos Mundiales -'indoor' y al aire libre- en trial, disciplina que domina desde 2007. La siguiente parada del campeonato en pabellón será en Barcelona, este domingo. "Otra carrera importante para nosotros, para el calendario es importante no hacerse daño, mantenerse sano para llegar bien a las carreras. Será un campeonato apretado", afirmó.

En la última prueba, Bou se colocó en lo más alto de la clasificación. Y es que pocas veces ha saboreado lo que siente el perseguidor del líder. "Es algo que siempre he dicho que también me falta en mi carrera, perder y después el momento de intentar ganar, que tiene que ser también muy complicado, pero también muy emocionante. Pero siempre es mejor estar delante que detrás", defendió riendo.

"Siempre tengo ese miedo a un bajón, la incertidumbre siempre que puedes tener. Pero, al final, con 38 años estoy delante y soy el que más complica las piezas de las zonas. Eso es positivo", destacó, consciente de que ahora se debe cuidar "lo máximo posible". "Notas que no estás igual que cuando tenías 25 años, es la vida. Eso es lo único que te puede hacer acercarte a ese nivel, que yo creo que ya no recuperas", reflexionó.

Pero sabe y tiene muy presente que llegará el momento en el que no se sienta tan superior. "Siempre he dicho que el momento que yo vea que no tengo el nivel, prefiero seguir compitiendo haciendo segundo o tercero porque me lo paso bien, pero tengo el nivel, que no seguir compitiendo intentando tirar todas las cartas en la manga para bajar el nivel de las carreras y sea más fácil. Mientras yo tenga mi nivel, me interesa y me hace disfrutar que los otros jóvenes vengan fuertes", comentó.

"Pero yo, de momento, me lo paso bien, disfruto. Sí que me cuesta más físicamente, pero me lo sigo pasando bien y disfrutando, y eso es lo importante", agregó sobre su estado actual, cuando también mantiene arriba la autoexigencia. "La obligación de ganar es lo que es más incómodo, porque te lo pones tú mismo, pero como te lo pones tú mismo hay que saber graduarlo. Y, después, sí, pasas nervios, pero cuando te van saliendo las cosas, también todo es más fácil", añadió.

Por eso, cree que "muchos" pilotos se cambiarían ahora mismo por él. "Con 36 mundiales, quizás sí", bromeó. "Pero también para ellos es una emoción y un premio increíble poder ganarme después de tantos años consecutivos, es una gran motivación", arengó a los más jóvenes, centrándose, sobre todo, en sus favoritos para coger el relevo.

"Diría claramente Jaime Busto y Gabriel Marcelli, son los dos pilotos que ya están ahí, ya están luchando para ganar el Mundial, son los dos superjóvenes, tienen un nivel altísimo, y yo creo que la batalla va a estar entre ellos", auguró, avanzando que un piloto campeón debe 'cocinarse' con tres ingredientes: "Que le encante lo que haga, mucho talento y, después, mucho trabajo".

Finalmente, Bou no quiso mojarse sobre su futuro cuando deje la moto de trial, aunque sí tiene claro que quedará "vinculado a Honda", porque es su "casa" y su "familia". "Veremos cómo lo hacemos, pero yo creo que hay interés por las dos partes, así que si Honda me da la oportunidad de probar alguna cosa, por qué no. Al final, soy inquieto, me encanta hacer de todo, pero también a ver cómo acabo mi carrera, que a lo mejor estoy a trozos...", concluyó.