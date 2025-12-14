Toni Bou vuelve a reinar en Ponte di Legno y afianza su liderato en el Mundial de X-Trial - REPSOL HONDA

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC) se adjudicó este sábado su segundo triunfo en Ponte di Legno (Italia) para cerrar la cita con un doblete por delante de su compañero de equipo, Gabriel Marcelli, y afianza así su liderato en el Mundial de X-Trial.

En la última cita antes del parón navideño, Bou ha sellado su cuarto doblete del año y alcanza los 95 puntos en la clasificación general, con 23 de ventaja sobre su rival directo, Marcelli (72). Ahora, el equipo disfrutará de más de un mes de descanso antes de volver a la acción el próximo 24 de enero en Leeds (Reino Unido), donde arrancará la segunda mitad del campeonato.

El sábado, Bou comenzó la primera ronda de forma espectacular, completando todas las zonas de acción con cero puntos de penalización. Este rendimiento le dio la primera posición y el pase directo a la final junto a Marcelli -que pasó con tan solo dos puntos de penalización- y a Harry Hemingway.

En la 'super pole', que decide el orden de salida de la final, Bou no dejó margen a sus rivales y marcó el mejor tiempo con 0:53.3, lo que le ha permitido salir en último lugar a disputar las zonas decisivas, mientras que el gallego marcó un tiempo de 1:04.6 y partió penúltimo. En la final, Bou se llevó la 95ª victoria de su trayectoria deportiva en la disciplina bajo techo, la quinta de la temporada.

"Ha sido un fin de semana perfecto, no podemos pedir más. He conseguido dos victorias consecutivas que son muy importantes de cara al campeonato. También estoy contento con mis sensaciones físicas, me encuentro mejor de lo esperado. El trabajo después de Isla Reunión está dando resultados y por el momento continuaremos en la misma línea. Ahora tenemos algo más de un mes antes de la siguiente carrera, por lo que es un buen momento para descansar. Me voy de Italia con el objetivo cumplido y quiero dar las gracias al equipo por el gran trabajo", indicó Bou.

Por su parte, Marcelli aseguró que se va de Ponte di Legno "con muy buenas sensaciones". "Hoy me he notado mejor en cuanto a mi pilotaje desde el principio, por lo que estoy contento. En la final se me han resistido un par de pasos que eran un poco más complicados, pero hemos hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana. Este resultado es muy importante de cara a la general del campeonato donde nos mantenemos segundos con un buen margen de puntos sobre Jaime -Busto-. Ahora aprovecharemos este mes para descansar un poco de cara a la siguiente prueba que será en enero", finalizó.