Trial (F).- Laia Sanz consigue su duodécimo título mundial

Actualizado 22/09/2012 22:48:36 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz ha conseguido su duodécimo título mundial de trial después de imponerse este sábado en el Gran Premio de Suiza pese a correr con molestias en un pie, por lo que conquista su segundo título del año después de triunfar en el Rally Dakar.

Sanz realizó la prueba con dolores y sin estar en plena forma. La española no había montado en moto prácticamente desde que se fracturara el dedo pulgar de su pie derecho en el Gran Premio de Italia, pero tenía que defender su título en trial y lo acabó consiguiendo.

La española ha conseguido su duodécimo título mundial, algo que nunca ha logrado una mujer en la historia del motociclismo. De hecho, desde que se instauró el mundial de esta especialidad, sólo en 2007 se quedó sin el trofeo de campeona.

La piloto se mostró muy satisfecha, aunque aseguró que no había sido nada fácil. "Después del Dakar tuve una lesión en la rodilla que me impidió entrenar y adaptarme rápidamente a la nueva moto, tras el paso de Honda a Gas Gas. Hoy he cometido muchos errores, me he sentido más cansada de lo normal y me ha costado mucho ganar", indicó.

--CLASIFICACIÓN DEL TRIAL DE SUIZA:

1. LAIA SANZ, 44 puntos.

2. Emma Bristow, 51 puntos.

3. Rebekah Cook, 60 puntos.

--CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL:

1. LAIA SANZ, 60 puntos.

2. Emma Bristow, 47 puntos.

3. SANDRA GÓMEZ, 43 puntos.