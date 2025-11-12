Under Armour presenta su nueva colección de entrenamiento.

Innovación, comodidad y esti (EUROPA PRESS) -
Under Armour ha lanzado su nueva colección de entrenamiento, una línea que combina tecnología avanzada, materiales de alto rendimiento y un diseño versátil pensado para los deportistas que buscan superar sus límites en cada sesión.
La marca reafirma su compromiso con el rendimiento deportivo y la comodidad, ofreciendo piezas que se adaptan tanto a entrenamientos intensos como a las actividades del día a día.
La colección presenta una amplia gama de prendas para hombre y mujer entre las que destacan mallas compresivas, tops de alto soporte, camisetas térmicas y prendas exteriores como chalecos y cazadoras acolchadas.
Cada diseño incorpora tejidos transpirables, ligeros y de secado rápido, garantizando libertad de movimiento y confort incluso bajo las condiciones más exigentes.
Los tonos sobrios y los cortes ergonómicos reflejan la fuerza, funcionalidad y precisión que tanto identifican a Under Armour. Además, las piezas han sido desarrolladas con materiales de nueva generación que favorecen la regulación térmica y el rendimiento muscular.