Ureña: "Había que ir con la calculadora, pero al final he salido a disfrutar"

Publicado 03/03/2019 21:21:30 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Jorge Ureña, flamante campeón de Europa de heptatlón bajo techo en Glasgow (Escocia), admitió este domingo que "había que ir con la calculadora" en la última prueba de los 1.000 metros, pero que "al final" había salido "a disfrutar".

"Había que ir un poco con la calculadora, pero al final he salido a disfrutar, a ganar el campeonato. El récord de España, para la próxima", comentó Ureña ante los micrófonos de RTVE después de ganar esa carrera de 1.000 metros.

"Me he visto con fuerza. Quería ganar la prueba y, al final, mira...", bromeó el heptatleta alicantino. "Me he pegado una tarde muy mala, no he podido dormir la siesta, estaba nervioso... Necesitaba soltarlo y que pasara lo que tenía que pasar", añadió.

"Lo tenía ahí, pero no pasa nada. Para el próximo heptatlón ya tengo otro objetivo", señaló respecto a haberse quedado muy cerca del récord nacional. Sin embargo, ya piensa en otras metas para primavera-verano. "Esa es la idea, entrenamos todo el año de cara al aire libre y a ver si este año sale una buena marca", concluyó.