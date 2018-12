Valentín: "Pasaré a la historia porque lo he ganado todo"

Publicado 13/12/2018 15:36:51 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Lydia Valentín se mostró "muy contenta" por recoger otro premio más en el 80 aniversario de Marca, como "recompensa" a un año espectacular por el que seguramente pasará a la historia, ya que lo ha "ganado todo".

"Estoy muy contenta de este premio y obviamente es la recompensa a un año magnífico, en el cual no me puedo quejar. Obviamente pasaré a la historia porque lo he ganado todo", afirmó Valentín en la gala del 80 aniversario del diario Marca de este jueves.

La de Ponferrada termina el 2018 de manera brillante, después de proclamarse campeona del mundo en Turkmenistán, donde, a parte del oro en total olímpico, también consiguió el metal dorado en la categoría de arrancada y un bronce en dos tiempos. Antes de esto, triunfó en los Juegos del Mediterráneo con otras dos preseas doradas.

"Ahora mismo estoy haciendo un poco balance, disfrutando de este año. Ya en el 2019 me tengo que clasificar para los Juegos Olímpicos, para lo que tengo que ir a muerte tanto en el Europeo como en el campeonato del mundo", sentenció.

Lydia Valentín reconoce que ella misma ha puesto el listón "altísimo", por lo que va a estar "complicado" superarlo. "Todas las miras están puestas en Tokyo 2020, y tanto el próximo año como este ya haré el entrenamiento puesto en los Juegos Olímpicos", concluyó reconociendo que Tokio es importantísimo para la española.