El vallista Asier Martínez no volverá a competir hasta 2024

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Asier Martínez, campeón de Europa y bronce en el Mundial de 2022 en 110 metros vallas, anunció este jueves que no volverá a competir en la temporada 2023, en la que lleva alejado de las pistas desde febrero debido a una lumbalgia discal que le apartó del Europeo de pista cubierta de Estambul.

"Con rabia y tristeza me despido de esta temporada. En un año donde no he parado de intentarlo, no puedo reprocharme nada a mí mismo. Dicen que de las malas experiencias se aprende y así ha sido, ya que no puedo tener más claros mis objetivos y quién me acompaña en ellos"", anunció en su perfil de Twitter.

De esta forma, el vallista navarro no podrá defender en el próximo Campeonato del Mundo, que se disputa en Budapest (Hungría) del 19 al 27 de agosto, el bronce que conquistó en 2022 en Eugene (Estados Unidos) y retomará su actividad deportiva en 2024.

El próximo año Martínez, que también se perderá el Campeonato de España este fin de semana en Torrent (Valencia), podría ser una de las grandes esperanzas del atletismo español en los Juegos Olímpicos de París.