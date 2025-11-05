'Verallia' sigue apostando por el Equipo de Promesas Paralímpicas de Tenis de Mesa

De izda a dcha: Ander Cepas, Paulo Pinto, Francisco Botía y Miguel Ángel Machado tras la firma del acuerdo entre Verallia, el CPE y la RFETM - CPE

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Verallia' continuará un año más como principal patrocinador del Equipo de Promesas Paralímpicas de Tenis de Mesa, que tiene como objetivo ayudar a los deportistas con mayor proyección en este deporte a alcanzar el alto nivel.

La empresa de producción de envases de vidrio, el Comité Paralímpico Español (CPE) y Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) refrendaron este nuevo acuerdo en las instalaciones de la compañía en Azuqueca de Henares (Guadalajara) para mantener su apoyo "con el deporte de base de esta disciplina y su colaboración con el Equipo Paralímpico Español", según detalló el CPE en nota de prensa.

El organismo recordó que el objetivo de este patrocinio "sigue siendo el de detectar y potenciar jóvenes talentos, alguno de ellos ya convertido en figura de la selección nacional, como el caso de Ander Cepas, medallista de bronce en los pasados Juegos de París" en un deporte que es de los que más medallas paralímpicas y éxitos ha dado a España.

'Verallia', líder mundial en su sector, entró como componente de la Familia Paralímpica en diciembre de 2021 con la capitalización de uno de los proyectos de cantera que tiene el CPE. Desde entonces, se viene trabajando con el cuerpo técnico de la RFETM en la conformación de diferentes grupos de trabajo de jóvenes talentos, algunos de los cuales ya vivieron una exitosa participación en París 2024 y otros van camino de lograrlo en este nuevo ciclo de Los Ángeles 2028.

"El Equipo Verallia de Promesas Paralímpicas de Tenis de Mesa tiene como objetivo ayudar a los deportistas con mayor proyección a alcanzar el alto nivel. Se trata de conseguir el máximo rendimiento de los jugadores seleccionados a medio y largo plazo, mediante planes técnicos de formación y especialización, asistencia a concentraciones y competiciones nacionales e internacionales y apoyo a entrenadores y clubes", remarcó el CPE.

Al margen de la enorme visibilidad que supuso la medalla de Ander Cepas en la cita del pasado verano en la capital francesa, los componentes de este equipo han estado presentes en multitud de torneos nacionales e internacionales, "algo que posibilita la aportación de este patrocinio, con resultados más que satisfactorios".

El director general de 'Verallia' en España y Portugal, Paulo Pinto, apuntó que durante estos años de colaboración han visto cómo los deportistas "han crecido, han competido con coraje y han llevado el nombre de España con orgullo".

"Ander Cepas es un ejemplo claro ya que comenzó como una promesa y hoy es el número uno del mundo. Su trayectoria nos recuerda que, cuando se combinan el compromiso personal y el apoyo adecuado, no hay límites. Y nosotros, desde Verallia, hemos aprendido de ellos. Nos han enseñado que la resiliencia y la determinación son también ingredientes esenciales en nuestro día a día como empresa", añadió.

Por su parte, el director general del CPE, Francisco Botía, hizo hincapié en "el buen resultado que están teniendo los Equipos de Promesas en la formación de los deportistas jóvenes con mayor talento". "Gracias a la ayuda de empresas tan comprometidas como 'Verallia' podemos ofrecerles planes específicos de tecnificación que les permitan alcanzar el alto nivel e incorporarse al Equipo Paralímpico Español, que a su vez se ve beneficiado por esta entrada de savia nueva", subrayó.

El presidente de la RFETM, Miguel Ángel Machado, resaltó que esta renovación "es la confirmación de que el camino" iniciado hace varios años "era el correcto". "Gracias al apoyo de 'Verallia' y al compromiso del CPE hemos podido consolidar un proyecto que hoy ya ofrece resultados reales con jóvenes que empezaron aquí y que ahora están ganando medallas internacionales, tanto a nivel femenino como masculino, incluso paralímpicas, y representando a España al máximo nivel", indicó.

"Para la RFETM es una prioridad seguir alimentando esta base, porque de aquí salen los próximos referentes de nuestro tenis de mesa paralímpico. Mantener esta línea de trabajo en el ciclo hacia Los Ángeles 2028 es fundamental", sentenció el mandatario

Finalmente, Ander Cepas dejó claro que en su caso "este proyecto ha sido clave". "Cuando entré en el Equipo Verallia de Promesas tuve más concentraciones, más torneos y más recursos para poder entrenar mejor, y eso se ha notado en los resultados, y la medalla de París, que es un sueño hecho realidad", admitió.

"Que una empresa como 'Verallia' siga apostando por nosotros nos da mucha seguridad y nos motiva a seguir creciendo. No es sólo una ayuda económica, es sentir que hay gente detrás que cree en el tenis de mesa paralímpico y en los jóvenes que venimos empujando", sentenció el medallista paralímpico.