Viran Morros anuncia su retirada: "He disfrutado y exprimido el balonmano al máximo"

El internacional español de balonmano Viran Morros ha anunciado este miércoles su retirada deportiva, poniendo fin a una larga trayectoria de 23 años en la que se ha convertido en una de las referencias históricas del balonmano español, con más de tres decenas de títulos y ocho medallas con la selección.

"23 años después de disputar mi primer partido de balonmano profesional, llega el momento de poner punto final a mi carrera. Si a aquel adolescente de 17 años le hubieran contado todo lo que iba a vivir gracias a este deporte, sin duda habría pensado que estaban locos. He sido un afortunado", señaló en un comunicado publicado en la red social Instagram.

Morros, de 40 años, disputó 259 partidos y anotó 169 goles con los 'Hispanos', con los que, con Gedeón Guardiola como pareja en la defensa, conquistó los títulos en el Mundial 2013 y los Europeos de 2018 y 2020. Además, se colgó la plata en el Europeo 2016 y las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, los Mundiales de 2011 y 2021 y el Europeo 2014.

A nivel de clubes, el catalán militó en el FC Barcelona en dos etapas (2000-03 y 2011-18), en la SD Teucro (2003-04), en el Ademar (2004-07), el Ciudad Real (2007-11), el PSG (2018-21), el Füchse Berlin (2021-22) y el Pfadi Winterthur (2022-24). Conquistó diez Ligas ASOBAL y tres 'Champions', entre otros muchos títulos.

"He jugado en cuatro ligas diferentes, he participado en todas las competiciones internacionales posibles y he tenido la suerte de ganar la mayoria de ellas. He disfrutado y exprimido el balonmano al máximo, a mi manera, con pasión y entrega. Este maravilloso deporte también me ha hecho sufrir e incluso llorar en algunas ocasiones, pero, sobre todo, me ha hecho sonreír y reír muchísimo", indicó.

Además, dio las gracias a "entrenadores, preparadores físicos, doctores y fisioterapeutas, sponsors, rivales, aficionados y 'haters'", pero especialmente a todos los compañeros con los que ha "compartido tanto". "Tengo la suerte de poder decir que muchos de ellos son amigo para siempre", apuntó.

"Por último, a mi familia por vuestro apoyo incondicional y por estar siempre a mi lado, sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. Siempre seré un jugador de balonmano, la única diferencia es que ahora ya no seré un jugador profesional. Todo ha sido un sueño", concluyó.