Vonn se somete a su novena operación tras el accidente olímpico

Archivo - Lindsey Vonn - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha sido sometida a su novena operación tras fracturarse una pierna y un tobillo en un accidente que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Vonn, de 42 años, subió un video a las redes sociales antes del procedimiento, diciendo que estaba "rezando" para que fuera su última operación y que estaba "nerviosa y ansiosa", pero "emocionada por, con suerte, poder dejarlo atrás".

Vonn explicó que los cirujanos retirarían todo el material de osteosíntesis que se había instalado durante las ocho intervenciones quirúrgicas previas para reparar su ligamento cruzado anterior.

"He estado esperando estos nueve meses para que mis huesos sanaran y pudiéramos reparar el ligamento cruzado anterior, y mis huesos sanaron, lo cual es una gran noticia. Pero obviamente ahora tengo el ligamento cruzado anterior y eso significa otros seis a nueve meses", afirmó.

Vonn, considerada una de los mejores esquiadoras de todos los tiempos, se retiró en 2019 tras sufrir numerosas lesiones en las piernas. La americana regresó de forma sorpresiva en 2024 tras someterse a una artroplastia parcial de rodilla derecha, y se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda a nueve días de su debut en los Juegos, pese a lo cual compitió en Cortina.

Vonn chocó contra una puerta y se estrelló a los 13 segundos de su carrera olímpica. La campeona olímpica de descenso de 2010, ganadora de 84 pruebas de la Copa del Mundo, había revelado que las operaciones le habían evitado la amputación de la pierna.