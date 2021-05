Where is the limit?' reparte 13 500 euros entre cinco proyectos y 7 becas deportivas sub-23.

La plataforma de contenidos inspiradores suma ya más de 263 000 euros en ayudas en las nueve ediciones

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó, ha entregado 13 500 euros en la novena edición de su programa de becas 'WITL Becas' entre cinco proyectos deportivos y a 7 deportistas sub-23 que sueñan con convertirse en profesionales.

Con el apoyo principal de Andbank, se han repartido 9 000 euros, un 50 por ciento más de los 6 000 anteriores, a los 5 proyectos deportivos seleccionados por el jurado de entre los 12 finalistas, y 4 500 euros más, otro 50 por ciento añadido a los 3 000, a 7 de los 12 más votados en la nueva modalidad sub-23 by BH.

En la presente edición de las WITL Becas se han presentado 66 proyectos distintos (11 más que en 2020) y han sido 10 los que, gracias a su difusión desde el pasado noviembre hasta el 30 de abril, han logrado los votos, de los 79 000 recibidos, para llegar a la fase final. Además, desde el equipo de WITL se repescó a otros dos proyectos más.

Tras reunirse el jurado, formado por personalidades del mundo del deporte, la empresa y la comunicación, entre ellos el senador Josep Maldonado; Carlos Coloma, bronce en mountain bike en los Juegos de Río 2016; Fernando Belasteguín, jugador profesional de pádel; y los exciclistas profesionales Roberto Heras y Luis Pasamontes, se premió, con 1 000 euros, a 'Marruecos On Bike por la investigación del Charcot Marie Tooth', un proyecto presentado por una niña de 14 años, Olivia, que sufre una enfermedad degenerativa neuromuscular llamada Charcot Marie Tooth, y que pretende finalizar todas las etapas de la Marruecos On Bike en su tribike adaptada para recaudar fondos para la investigación de su enfermedad.

"Es un orgullo formar parte del jurado. Daría 5 puntos a todos los nominados", apuntó Roberto Heras, cuádruple ganador de la Vuelta a España y de la Titan Desert, la prueba en bici de montaña en el desierto de Marruecos.

Con 1 500 euros, a 'Conectando Sentidos', 21 kilómetros a nado por la sordoceguera, un proyecto presentado por Jorge España, que sufre sordoceguera, y su guía Mapi Martínez, que pretenden completar una media maratón, nadando juntos en el Mar Mediterráneo durante una semana para dar visibilidad a la sordoceguera.

Idéntica ayuda tendrá 'Alianza visible, tándem para romper barreras de la dis(capacidad)', presentado por la joven invidente Eva Cambero y su guía y amiga Sofía Silva, que pretenden competir en ciclismo adaptado y paratriatlón para dar visibilidad a la mujer y al deporte adaptado y ayudar a la Asociación 'Otra Oportunidad'.

Con 2 500 euros, a 'FinisteRett: Camino de Santiago por 'Mi Princesa Rett', un proyecto presentado por el Presidente de la Asociación 'Mi Princesa RETT', Paco Santiago, que pretende pedalear junto a un equipo liderado por el humorista Dani Rovira desde Mérida hasta Finisterre, donde se encontrarán con el grupo de las mamás de la Asociación, que habrán realizado el Camino de Santiago por la parte norte para dar visibilidad al Síndrome de RETT.

También con 2 500 euros a 'Empujando Límites: Santiago al Camino de Santiago en tándem', presentado por el argentino Juan Zemborain, padre de un joven de 18 años, Santiago, que sufre autismo. Ambos se plantean recorrer en bicicleta doble los 757 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela en 15 días para hablar de autismo.

BECAS WITL SUB-23 BY BH

Además de las becas deportivas, WITL también ha puesto en marcha, con el apoyo de BH Bikes, unas ayudas de un total de 4 500 euros para jóvenes deportistas menores de 23 años que quieran llegar al profesionalismo.

Los becados fueron Víctor García, un joven ciclista avilés de 21 años, y David Campos, ciclista sub-23 del BH Templo Cafés Co-factory de Carlos Coloma que compite en la modalidad de XCO, ambos con 300 euros.

Con 500 euros, a Carmen de Felipe, que sufre una enfermedad que le afecta al ojo derecho y cuyo gran sueño es ser ciclista adaptada profesional; con 700, a Abel Moga, un joven de Vielha de 20 años que practica la modalidad de esquí 'Freeride', y Jaime Andrés Mariño, un joven madrileño de 22 años que compite en ciclismo adaptado.

Y con 1 000, a Audrey Pascual, una joven madrileña de 16 años que nació sin piernas, es campeona de España y de la Copa de Europa 2020 en categoría absoluta de snowboard adaptado, y Samuel Rodríguez, un joven madrileño de 16 años que nació con una malformación en su brazo izquierdo y quiere competir en triatlón en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

ORIGEN DE LAS BECAS

Esta iniciativa nació en 2011 impulsada por Antonio Gassó, en su etapa como Director General de GAES, bajo el nombre 'Persigue tus sueños'. En las 9 ediciones celebradas hasta la fecha han participado más de 1 700 deportistas aficionados, se han donado más de 263.000 euros entre más de 130 proyectos, y más de 236.000 personas han votado a través de la página web para escoger su proyecto ganador.

"Con estas becas pretendemos transformar el mundo. Detrás de cada proyecto hay una historia de deporte y superación que nos inspira a todos", comentó Antonio Gassó durante el acto de entrega de las becas, celebrado de forma telemática.