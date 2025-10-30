World Athletics no ha detectado "ninguna otra actividad fraudulenta" tras el robo de dinero sufrido

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

World Athletics, el organismo que rige el atletismo mundial, aseguró este jueves no haber detectado "ninguna otra actividad fraudulenta" tras el descubrimiento a principios de este año 2025 del robo sistemático de dinero a la organización por parte de dos empleados y un consultor contratado.

Según recordó World Athletics en un comunicado, uno de estos empleados "abandonó" la entidad "antes de que se descubriera el robo", mientras que a los otros dos implicados "se les rescindieron los contratos tras una investigación interna".

El ente que preside Sebastian Coe indicó que "se han elaborado expedientes detallados y se han entregado a las autoridades judiciales y legales pertinentes para su investigación penal". "El robo, que ascendió a poco más de 1,5 millones de euros a lo largo de varios años, fue descubierto por el Departamento Financiero de World Athletics durante el primer proceso de auditoría anual bajo un nuevo equipo directivo financiero", detalló.

"World Athletics encargó una auditoría legal independiente del período para complementar su propia investigación interna, y no se detectó ninguna otra actividad fraudulenta. Se están implementando controles financieros internos reforzados en toda la organización", sentenció el organismo.

Por su parte, Sebastian Coe recordó que "lamentablemente, el robo corporativo ocurre en organizaciones de todo el mundo y en todos los sectores industriales, a diferentes niveles" y que "lo más importante es identificarlo, analizar cómo se produjo y luego implementar nuevos procesos y controles reforzados para garantizar que no vuelva a ocurrir".

"Esto es lo que hemos hecho", aseveró el dirigente, que dejó claro que también están "decididos a recuperar todo el dinero posible utilizando todo el peso de la ley". "Demasiadas organizaciones encubren este tipo de incidentes, despidiendo empleados con información limitada, lo que permite a los delincuentes continuar con sus estafas y robos en otras empresas. Nosotros no somos ese tipo de organización", remarcó, subrayando que se han labrado "una sólida reputación de buena gobernanza, transparencia y defensa de lo que es correcto, aunque a veces resulte un poco incómodo".