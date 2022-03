El XV del León se medirá a los Classic All Blacks el 21 de mayo en la "gran fiesta del rugby español"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la CEO de Kiwihouse, Mirella Ruiz, posan junto a varios jugadores en la presentación del partido ante los Classic All Blacks en el Wanda.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la CEO de Kiwihouse, Mirella Ruiz, posan junto a varios jugadores en la presentación del partido ante los Classic All Blacks en el Wanda. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El encuentro entre ambos combinados se disputará en el Wanda Metropolitano

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de rugby se medirá a los Classic All Blacks el próximo 21 de mayo (20.45 horas) en el Estadio Wanda Metropolitano, un duelo que pretende ser "la gran fiesta del rugby español", una "oportunidad inigualable" también para Madrid, capital del deporte en 2022, y que será "capital europea del rugby", gracias a "uno de los mejores espectáculos deportivos que se pueden ver".

"Tendremos una gran fiesta. Dos años después se ha puesto todo en su sitio, y lo que iba a ser una exhibición se convertirá en la gran fiesta del rugby español. Nueva Zelanda es la mejor selección del mundo. Va ser un partido competitivo", expresó Mirella Ruiz, CEO de Kiwihouse, agencia de publicidad que participa en la organización del evento.

Desde la empresa, Ruiz insistió en que este partido "no se ha montado de la noche a la mañana". "Llevamos dos años trabajando. La concejala de Deportes, Sofía Miranda, me ha demostrado lealtad, compromiso y trabajo en equipo. Agradezco a la Comunidad de Madrid que apuesta por este partido, Madrid será capital europea del rugby. Gracias al Atlético de Madrid, el rugby va a despegar con este partido. Nos encantaría poderlo llenar, hemos trabajado mucho para que esto pase", deseó sobre la asistencia al Wanda.

Durante el acto de presentación del partido, conducido por el ex capitán de la selección Jaime Nava, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, destacó que los All Blacks son "una marca reconocida" en el mundo del deporte. "Es una oportunidad inigualable, somos capital del deporte y este es uno de los eventos que no se puede perder nadie. 30.000 entradas vendidas, va a estar a reventar este estadio", explicó.

"Reúne los mejores valores del deporte, todos somos un poco de los All Blacks. Es uno de los mejores espectáculos deportivos que se van a poder ver", afirmó el alcalde, acompañado también por el embajador de Nueva Zelanda en España, Nigel Fyfe, y la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda.

En el evento también estuvo presente el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien confesó que es "un honor y un placer" que el Wanda acoja este "partido magnífico de rugby". "Será un punto de inflexión muy importante. Me gustaría felicitar a la federación de rugby por la clasificación para el Mundial, les deseamos toda la suerte del mundo", señaló.

Producido al más alto nivel, llega a Madrid el 21 de mayo con el objetivo de promocionar el rugby español y reactivar la ilusión de la afición española en el camino a la Rugby World Cup2023, competición que la selección nacional jugará por segunda vez en su historia tras la reciente clasificación ante Portugal.

El partido, más allá de lo deportivo, será un espectáculo sin precedentes para celebrar la mejor fiesta del rugby en España. Una oportunidad única para presenciar una jornada del deporte de más alto nivel, con una amplia oferta de actividades y acceso exclusivo a la Fan Zone para disfrutar también, antes y después del encuentro, del conocido como Tercer Tiempo.