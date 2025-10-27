Zwift amplía los escenarios de Nueva York para los entrenamientos de ciclismo y running. - ZWIFT

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Zwift de entrenamiento virtual para ciclistas y corredores ha ampliado en su última actualización los escenarios y desafíos en Nueva York, donde se puede atravesar Times Square y, entre otras localizaciones, el Puente de Brooklyn.

Desde este lunes, con la Etapa 4 de Zwift Unlocked, los usuarios podrán recorrer o correr por la última expansión del mapa de la Gran Manzana. Con 31 kilómetros adicionales, se trata de la mayor ampliación del mundo de Zwift en los últimos cinco años.

La versión neoyorquina de Zwift siempre ha tenido un toque futurista al estar ambientada 100 años en el futuro y permite explorar la ciudad desde una red de carreteras de cristal suspendidas sobre el icónico Central Park.

Esta nueva expansión va más allá y lleva a los 'Zwifters' fuera de Manhattan, atravesando Times Square, cruzando el Puente de Brooklyn y llegando hasta el histórico Prospect Park. A diferencia de las exigentes subidas de Central Park, estas nuevas rutas ofrecen tramos más rápidos y ondulados, ideales para rodar con ritmo.

Con esta actualización también llega una nueva modalidad de los conocidos Segmentos Cronometrados. En los Power Segments, situados dentro del metro de Nueva York, solo importan los vatios. Estos segmentos aparecerán señalizados con un arco brillante de inicio y un cronómetro visible.

En pantalla, los 'Zwifters' podrán ver su potencia media junto a sus mejores registros de los últimos 90 días y del último año. Habrá maillots para los más potentes, pero el enfoque principal será la mejora personal. En total, se incluyen seis nuevos Power Segments, diseñados para trabajar los picos de potencia de 5, 10 y 20 segundos.

15 NUEVAS RUTAS PARA EXPLORAR

Con este lanzamiento, los 'Zwifters' tendrán disponibles 15 nuevas rutas: 12 de ciclismo y 3 de running. En los próximos meses se añadirán 5 rutas más, ampliando aún más el mapa neoyorquino.

La Etapa 4 de Zwift Unlocked será la primera oportunidad para disfrutar de eventos en esta nueva expansión, y permitirá compartir la experiencia con otros usuarios y además ganar el doble de XP.