Alberto Ginés: "Cuando conseguí el oro sentí una especie de vacío"

El primer campeón olímpico en escalada admite que le costó asimilar su éxito en Tokyo 2020 y ve aún lejano París 2024



PARÍS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escalador español Alberto Ginés, primer campeón olímpico de la historia en Tokyo 2020, confesó que le costó "normalizar" su vida tras el revuelo mediático por su oro en aquellos Juegos, y afirmó que aún no siente en la piel la emoción por revalidar el éxito en París 2024 porque "aún queda mucho".

"Me gusta París, es una ciudad bonita, pero tampoco siento ese espíritu olímpico, al final falta mucho y creo que falta tiempo para poder sentir eso", afirmó en una entrevista a Europa Press en un céntrico hotel parisino, próximo a la Torre Eiffel, uno de los 13 embajadores olímpicos y paralímpicos del programa 'Talento a bordo' de Iberia.

Alberto Ginés era un niño inquieto. Empezó a escalar con 3 años cuando su padre, viendo que le gustaba subirse a cualquier muro, le llevó a un rocódromo. Tres lustros después ascendió a la cumbre del podio olímpico, un ascenso que, reconoció, le causó vértigo en las primeras semanas.

"En los primeros meses fue complicado volver a competir. Con todas las expectativas nuevas de ser campeón olímpico, me costó mucho normalizar toda esa presión. Pero, al final, creo que lo conseguí más o menos y ya me van mejor las cosas", manifestó el oro olímpico en el rocódromo de Tokio.

Después de asimilar el foco mediático y haber tocado el 'techo' olímpico, Ginés tuvo que encontrar motivos para seguir entrenándose. "Había estado tanto tiempo centrado en conseguir el oro, bueno en ir a Tokio, que cuando conseguí el oro fue como sentir una especie de vacío, de decir llevo dos o tres años entrenando para esto y ¿ahora qué? Bueno, al final buscas otras nuevas motivaciones, los siguientes Juegos, copas y campeonatos del mundo y, no sé, volver a adaptarse", explicó.

El primer campeón olímpico de escalada intenta asumir que ahora es un espejo para los aficionados, y se felicitó por las mejoras que ha habido desde que se trasladó desde Cáceres hasta el CAR de San Cugat en Barcelona y no había tapia alguna en la que practicar.

"Intento pensar o verme como un referente. Supongo que para los chavales, sobre todo en España, lo seré o no, no sé, pero intento ir a lo mío, entrenar, competir porque me gusta y no pensar mucho en el resto de cosas. Ahora tenemos un rocódromo bastante bueno en el CAR, que se está continuamente ampliando", celebró.

Lejos parecen ya las casi tres horas de tren diario que Alberto empleaba en ir a entrenar. "Ahora, a nivel de facilidades para entrenar, ha mejorado muchísimo. Incluso hay equipos de competición que pagan a los escaladores por estar en su equipo. Cada vez se está profesionalizando mucho más dentro de España y hay más gente que escala", indicó.

"NO ERA CONSCIENTE DE LO QUE SON LOS JUEGOS"

Hasta finales de junio Ginés no sabrá si tendrá plaza en París 2024. En medio, afrontará dos Preolímpicos en los que se reparten 10 dorsales para repetir el sueño olímpico. "Creo que no fui consciente de lo que eran los Juegos Olímpicos hasta que no los viví, de la repercusión y la importancia que realmente tenían. Porque, al final, si un escalador no tiene una tradición olímpica y va a unos Juegos Olímpicos, pues vale. Pero luego te das cuenta de lo importantes que son y para las marcas tener un campeón olímpico vende mucho", señaló.

El escalador extremeño ve "posible" romper en París 2024 el 'techo de cristal' de las 22 medallas de Barcelona'92, aunque no es algo que le desvele. "Sí, supongo que será posible. Es algo en lo que no pienso y supongo que ninguno de nosotros pensamos, pero yo quiero ir a ganar mi medalla. Si los demás la ganan, perfecto, pero si ellos las ganan y yo no, voy a estar jodido por no haber ganado mi medalla. Entonces yo voy un poco más a lo mío y si al final entre todos podemos conseguir medallas pues será un logro colectivo. Pero creo que cada uno va pensando en nuestra competición", subrayó.

En París, el programa de la escalada deportiva pasará de las tres modalidades de Tokyo 2020 -búlder, dificultad y velocidad- a dos, una combinada de búlder y dificultad y otra de velocidad, algo que es positivo, según el 'gato' español.

"Tenemos que adaptarnos. Para Tokio el tiempo que teníamos lo separábamos para tres disciplinas y ahora para París solo tenemos dos disciplinas, por lo cual tenemos más tiempo para prepararlas. Es un formato diferente, nos hemos adaptado y creo que de momento lo llevamos bien", argumentó.

Tras los Juegos, Ginés se marchará a 'escalar a roca' y retomará sus proyectos en el campo, pero, ahora está centrado en lograr el billete para París 2024. "Paso a paso: tendré que clasificarme, después ir a los Juegos, si puedo pasar a una final y, si paso, pues una medalla. Pero me gusta ir paso por paso", resumió. '¿Has proyectado cómo será ese 'día D' en los Juegos?'. "No, ni mucho menos", apuntó con la Torre Eiffel al fondo como testigo.