Aleix Heredia: "Cuando vienes a unos Juegos no quieres ser segundo"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El español Aleix Heredia se mostró "optimista" de cara a su debut olímpico en la prueba de pentatlón moderno de los Juegos de Tokyo 2020, y mandó el mensaje de que cuando vas a una cita de este calibre tu objetivo no es "ser segundo".

"Tengo sensaciones muy buenas, hemos tenido poco tiempo para adaptarnos pero lo hemos hecho rápido. No he ido a las instalaciones de competir pero sí a las de entrenamientos, y a nivel físico tengo buenas sensaciones", dijo este martes en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE).

Antes de entrar en acción en la capital japonesa, el catalán se mostró confiado en sus opciones. "Mi objetivo es dar el 100% y ver a dónde llego, pero cuando vienes a unos Juegos no quieres ser segundo", apuntó, antes de explicar sus últimos entrenamientos.

"Estamos haciendo sesiones de esgrima con otros competidores, sesiones de natación muy suaves y las de carrera las hemos hecho en la Villa por la noche para no desgastarnos por el calor y la humedad. Son sesiones con carga baja y enfocadas a llegar al 100%", apuntó.

Además, Heredia destacó sus fuertes y habló de su futuro. "Mi prueba fuerte es la de esgrima. La natación es mi prueba floja, es donde sufro un poco más, pero tiene menor peso en el global. Presión tengo poca. Tengo muchas ganas de competir, ver hasta dónde puedo llegar. Soy optimista y como tengo muchas ganas veremos dónde nos pone todo eso", afirmó.

"Tengo claro que voy a seguir hasta París 2024 y no descarto otras cosas. Quiero probar el nuevo formato, es más corto y me puede beneficiar. El pentatlón es muy técnico, la experiencia es un grado y en este deporte más, no es una locura estar en Los Angeles 2028, si hay otros atletas que son capaces y de rendir como para ser campeones, por qué no", terminó.