Alejandro Blanco: "Que los abanderados sean un chico y una chica me parece sensacional"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, consideró "sensacional" la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de que haya dos abanderados por país, un hombre y una mujer, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, una cita de la que ve una "segura celebración" a pesar de la amenaza del coronavirus.

"Yo me alegro mucho de la decisión que ha hecho pública el Comité Olímpico Internacional, me parece una decisión espectacular. Esa medida de que sea un chico y una chica me parece sensacional", afirmó Blanco tras la presentación de la puesta en marcha del proyecto de construir un polideportivo para los refugiados en Getafe (Madrid) que llevará su nombre.

El presidente del COI, Thomas Bach, anunció este cambio en el protocolo olímpico este miércoles tras reunirse con el Comité Ejecutivo y animó a los países participantes a que se decantaran por la opción de escoger un hombre y una mujer como abanderados.

Según indicó Alejandro Blanco, España todavía no ha confirmado quiénes serán los encargados de llevar la bandera, decisión que se hará pública "el próximo mes de abril tras un acuerdo entre todos los presidentes de las diferentes federaciones en la Junta de Federaciones Olímpicas", aunque todo apunta a que será el piragüista Saúl craviotto, acompañado ahora por la nadadora Mireia Belmonte o la halterófila Lydia Valentín.

Por otro lado, se reafirmó en las declaraciones del presidente del COI sobre la "segura celebración" de los Juegos a pesar de la amenaza del coronavirus, recalcando su total confianza en la gestión del organismo internacional frente a un evento en el que se da "la mayor concentración de gente que puede haber" y que "exige mucha responsabilidad".

"En los Juegos entran más de un millón de personas, van 11.600 deportistas, 206 comités olímpicos, presidentes del Gobierno y periodistas. Estoy seguro de que serán muy exigentes en esto. Si vamos a Tokio, tenemos la tranquilidad de que esto estará controlado", subrayó.

En este sentido, el directivo reconoció que "hay intranquilidad por todo lo que está pasando", aunque "hay seguridad en que se van celebrar los Juegos". "El COI con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y junto con el Comité Organizador están trabajando en esto. Si no hay la seguridad de que esto está controlado jamás habría Juegos. Lo que me llega a través de las declaraciones es que va a haber competición", reiteró.

"Si no hay seguridad, no podemos ir a los sitios, está habiendo cambios porque todas las organizaciones que tienen movimiento de gente están teniendo muchas precauciones, no solo en Japón y en los países asiáticos, sino en la propia España. Yo creo que las autoridades sanitarias están haciendo un ejercicio de responsabilidad", sentenció.