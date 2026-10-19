Alejandro Blanco inaugura y clausura este martes el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo

Archivo - Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE). - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, inaugura y clausura este martes (10:00 horas) el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo, que se celebra en el Auditorio Goyeneche de la sede del COE en Madrid y en el que se hablará del presente y futuro del arbitraje deportivo.

Dicho congreso reúne a responsables arbitrales, árbitros y árbitras en activo de la élite y de la base, juristas, profesionales de la psicología, la universidad y la gestión deportiva, entre ellos el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, y el presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, José Javier Hombrados.

Asimismo, participan más de veinte ponentes de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, tenis, boxeo, fútbol playa y deporte adaptado. El objetivo es poner sobre la mesa los problemas reales del arbitraje (presión, violencia y acoso, abandono de quienes empiezan, independencia y reconocimiento) y convertirlos en propuestas concretas.

Las conclusiones se recogerán en una Declaración Final que se presentará al cierre de la jornada, a partir de las 16:45 horas, con José María García-Aranda Encinar, director del Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD), exárbitro internacional FIFA y exdirector del departamento de arbitraje de la FIFA, y el presidente del COE, Alejandro Blanco.