Alejandro Blanco: "Pedíamos a gritos esta medalla, se ha roto una barrera"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se declaró "enormemente feliz" por el bronce de Regino Hernández en snowboard en los Juegos Olímpicos de PyeongChang y expresó su deseo porque este éxito suponga un "punto y seguido" en los deportes de nieve en España porque lo estaban "pidiendo a gritos".

"La medalla me sabe, como a Regino, también a platino. Estábamos todos en una esquina, la federación, los del Consejo, nosotros ... y teníamos una sensación de enorme alegría. Estábamos pidiendo a gritos esta medalla. El equipo venía preparado, había posibilidades y, por fin, se ha roto una barrera que duraba muchos años", dijo en declaraciones a Europa Press desde Corea del Sur.

Se refería así el presidente del COE al fin de la sequía de medallas de los españoles en los Juegos de invierno, donde solo los hermanos Francisco y Blanca Fernández Ochoa conquistaron el oro y el bronce en las remotas ediciones de Sapporo en 1972 y veinte años después, en Albertville'92, respectivamente.

"Ojalá los resultados de estos Juegos sean un punto y seguido en el deporte español. Es un gran día para el deporte español. Las cosas se hacían bien, hubo otras oportunidades y ahora tenemos otra medalla para España que relanzará los deportes de nieve y de hielo. Cuando tienes un sueño, salen los resultados. Y Regino se lo había trabajado y estaba muy concienciado", prosiguió.

Blanco reconoció que pasaron por malos momentos como la caída de Lucas Eguibar, el abanderado y otra de las opciones firmes de medalla, en las eliminatorias. "No recuerdo unas series con tantas caídas como hoy, una de ellas desafortunadamente la de Lucas, que también venía muy preparado. Ha habido una serie en la que de los seis, ¡cuatro se han ido al suelo!", señaló.

Bromeó con el propio Regino Hernández ("Aunque gane medalla, no me corto la barba. Antes me corto los c...", había dicho antes de las series) por la salud de su barba. "La barba no vale lo que te quieres cortar", le confió el máximo mandatario olímpico antes de fundirse con el ceutí criado en Málaga en un abrazo.

"Cuando pase el tiempo se dará cuenta de la dimensión que ha alcanzado; es algo de lo tomará conciencia cuando se apague la luz. Algo para recordar toda la vida. Antes de los Juegos, en el Valle de Arán tuvimos un encuentro y dos olímpicos, de 86 y 89 años, recordaban como ayer los Juegos del 52. Es algo que acompañará a Regino toda su vida. ¿Qué me dijo? Que cuando se vio casi fuera en las eliminatorias se dijo 'Tengo que ir a por todas'. Y vaya que lo hizo", se felicitó.

"JAVIER VALE UNA MEDALLA OLÍMPICA"

Al margen de la medalla de Hernández, Blanco no cree que este logro reste el foco y la presión para la gran esperanza española en PyeongChang, el patinador Javier Fernández. "Javier tiene la experiencia suficiente y está preparado para sacar la medalla. Ahora solo tiene que salir todo a favor. Confío en él y ojalá la competición le de lo que vale, que es una medalla olímpica", manifestó.

A su juicio, las previsiones y buenas sensaciones con las que viajó a Corea del Sur se están cumpliendo. "Si todo sale normal van a ser unos Juegos Olímpicos inolvidables. En cualquier caso ya hemos roto una racha de muchos años. A partir de ahora, espero que este gran resultado sean una llamada de atención a los jóvenes para que quieran seguir el camino de Regino. Esto es un punto y seguido. ¿Históricos? Hay punto y seguido en el trabajo de unas federaciones, la de hielo y nieve, que ya era excepcional, pero ya son unos Juegos históricos", sentenció.