Alejandro Blanco presenta su candidatura a la presidencia de la ANOC con "ilusión, compromiso y responsabilidad"

Archivo - El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, durante el homenaje a los atletas medallistas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, anunció este viernes su candidatura a la presidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) con "ilusión, compromiso y responsabilidad".

"Hoy comienza una nueva etapa. He presentado mi candidatura a la Presidencia de ANOC con ilusión, compromiso, responsabilidad y una idea muy clara: servir a los 206 Comités Olímpicos Nacionales (CON)", expresó Alejandro Blanco en su cuenta de Instagram .

Además, el principal responsable del olimpismo nacional aseguró que esta decisión nace de la "confianza y el apoyo" que le han trasladado sus compañeros y responsables del Movimiento Olímpico de diferentes continentes.

"Quiero contribuir a una ANOC fuerte, unida, independiente y cercana a sus miembros, capaz de reforzar la voz y el papel de los CON y de convertir sus necesidades en soluciones concretas", prometió el presidente del COE sobre su principal objetivo. Así como también dejó claro las bases de su candidatura. "Escuchar, unir y cumplir. 206 voces. Un solo Movimiento Olímpico", concluyó.

En caso de que Alejandro Blanco se convirtiera en nuevo presidente de la ANOC, el español lideraría la asociación durante el periodo 2026-2030, en sustitución del actual máximo mandatario de Fiyi, Robin Mitchell, elegido en 2022. La decisión se conocerá durante la Asamblea General del organismo que se celebrará del 7 al 8 de diciembre de este mismo año en Hong Kong.

El Comité Olímpico Español (COE) recordó de su presidente que lleva "más de dos décadas dedicadas al olimpismo español" y que acumula "una extensa trayectoria de compromiso con el Movimiento Olímpico internacional".

"La candidatura ha sido remitida a ANOC dentro del plazo establecido y de acuerdo con los requisitos previstos por la organización, tras la decisión adoptada por unanimidad por el Comité Ejecutivo del COE el pasado 4 de septiembre", indicó el organismo.

Este remarcó que la decisión de Alejandro Blanco "de dar este paso responde a las muestras de confianza recibidas durante las últimas semanas por parte de responsables de Comités Olímpicos Nacionales y de diferentes asociaciones continentales, que le han animado a poner su experiencia, capacidad de diálogo y trayectoria internacional al servicio del conjunto del Movimiento Olímpico".

"La candidatura cuenta asimismo con el respaldo de responsables del Movimiento Olímpico internacional y nace con una clara vocación de unidad, diálogo e independencia, con el objetivo de representar y servir a los 206 Comités Olímpicos Nacionales", añadió el COE, que hizo hincapié en la "amplia experiencia de gestión, representación institucional y construcción de consensos en el ámbito nacional e internacional" de Blanco desde su llegada al COE en 2005.

El presidente del COE forma parte del Consejo Ejecutivo de ANOC desde 2018 y fue miembro del Comité Ejecutivo de los Comités Olímpicos Europeos entre 2007 y 2021. "A lo largo de su trayectoria internacional ha sido también designado en diversas ocasiones para tareas de mediación en conflictos entre Comités Olímpicos Nacionales y autoridades públicas, contribuyendo a la búsqueda de acuerdos y a la defensa de la autonomía del Movimiento Olímpico", subrayó el comité.

"La candidatura de Alejandro Blanco nace con el propósito de contribuir a una ANOC fuerte, unida, independiente y cercana a sus miembros, capaz de reforzar la voz y el papel estratégico de los Comités Olímpicos Nacionales, proteger su autonomía y convertir la representación institucional en apoyo útil y resultados concretos para los 206 CON", recalcó el COE.

Por último, el organismo olímpico nacional informó que en los próximos meses, Blanco "mantendrá un proceso de diálogo y escucha directa con los Comités Olímpicos Nacionales de los cinco continentes para conocer sus prioridades y construir un proyecto compartido".