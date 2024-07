Andrea Vilaró: "Es un buen aprendizaje de cara al futuro"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Andrea Vilaró ha asegurado que la derrota de este lunes ante Australia (66-75) ha sido "un buen aprendizaje de cara al futuro" y les ayudará de cara a los Juegos Olímpicos de París, y ha explicado que la reacción en el último cuarto con un parcial de 15-0 demuestra que nunca perdieron "la esperanza de poder ganar".

"Creo que es un buen aprendizaje de cara al futuro, eso es lo que estábamos buscando. Sabemos ahora ya de qué palo va Australia, y si nos tiene que tocar en un futuro, pues competiremos mejor", señaló tras el encuentro amistoso celebrado este lunes en el Pabellón Pedro Delgado de Segovia.

Sobre las oceánicas, afirmó que forman "un equipo muy físico, muy duro. "Sabíamos que colapsaban también muy bien porque al ser tan grandes los espacios son más reducidos y más pequeños, pero creo que en ciertos momentos del partido hemos sabido encontrar esa movilidad de balón, esa rapidez para encontrar esos tiros liberados", indicó.

Durante el duelo, llegaron a marchar 21 puntos por debajo. "Creo que 30 minutos malos tampoco hemos hecho. En el final del primer cuarto y principio del segundo hemos estado bien, pero sí que es verdad que cuando ellas se han ido, se han ido de mucho. Eso es algo que tenemos que controlar un poco más. Nos podemos quedar con esos siete minutos del último cuarto donde hemos sacado el carácter, el ADN español, de no perder la esperanza de poder ganar. Son aprendizajes que nos llevamos y esperemos, contra Canadá el próximo día, hacerlo un pelín mejor", indicó.

La alero barcelonesa también desveló lo que les comentó el seleccionador, Miguel Méndez, cuando las 'aussies' se escaparon en el marcador. "Miguel nos ha dicho que al final era un entrenamiento, que no mirásemos el marcador. Evidentemente, no gusta ir 20 abajo, pero hemos intentado seguir haciendo el trabajo, lo que hemos estado entrenando estos días. Da igual quiénes fuésemos, creo que todas hubiésemos actuado y reaccionado de esa manera, el próximo día a lo mejor son otras. Esperemos no ir 20 abajo, pero al final son entrenamientos y lo que importa de verdad será el primer día contra China", declaró.

"Hay que contener un poco cuando se nos van, no podemos encajar parciales de 10-0 o 12-0 porque eso nos mata. Debemos intentar reducir e intentar utilizar mejor las faltas, ser un poco más inteligentes en estas situaciones y a partir de ahí crecer. Necesitamos saber cuándo parar eso. Pero igual que ellas, nosotras también hemos podido hacer parciales de 15-0", finalizó.