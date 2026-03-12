Armand Duplantis alcanza 6,31 metros para un nuevo récord del mundo de pértiga

March 12, 2026, Uppsala, Sweden: 260312 Armand Duplantis of Sweden celebrates after a new world record by clearing 6.31 meters during the pole vault competition Mondo Classic on March 12, 2026 in Uppsala. .Photo: Jesper Zerman / BILDBYRÃN / kod JZ / JZ06 - Europa Press/Contacto/Jesper Zerman

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta sueco Armand Duplantis ha establecido este viernes en 6,31 metros el nuevo récord del mundo de salto con pértiga, durante un mitin celebrado en el IFU Arena de Upsala (Suecia), mejorando por 1 centímetro su anterior plusmarca que databa del 15 de septiembre de 2025.

Duplantis, que a sus 26 años es multicampeón de todo en esta prueba, tenía el récord con 6,30 metros desde el pasado Campeonato del Mundo al aire libre, disputado en Tokio (Japón). Y en esta ocasión, durante una reunión bajo techo diseñada a su medida, 'Mondo' volvió a brillar.

En un concurso que empezó con 5,50, Duplantis 'calentó' con 5,65, que superó a la primera. Luego también pasó bien el listón en 5,90 y 6,08, quedándose desde entonces en solitario como líder, hasta pedir esos 6,31 de su flamante récord. El noruego Sondre Guttormsen fue segundo (6,00) y el estadounidense Zachery Bradford acabó en el tercer puesto (5,90).