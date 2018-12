Belmonte: "No me veo capaz de dejar la natación, espero no retirarme nunca"

Publicado 27/11/2018 11:07:51 CET

La nadadora española Mireia Belmonte expresó su deseo de no retirarse "nunca", porque la natación le "apasiona" y ha sido su "vida durante los últimos 28 años", mientras se recupera de una lesión de tobillo que le ha hecho perderse tres citas importantes del año, aunque la posibilidad de ser la deportista española más laureada en Tokyo 2020 le "motiva más" porque es un "sueño".

"Hay días buenos y días malos. Eso de dejarlo ya, no. No me veo capaz de dejar una cosa que me apasiona tanto, que me gusta, que disfruto muchísimo y que ha sido mi vida durante los últimos 28 años. Cuando lo deje algún día será una decisión muy difícil, que todavía no contemplo, espero no retirarme nunca. Hay días que dices: 'Buf, me cuesta más que otros', pero esos días también son importantes", confesó Belmonte en una entrevista a Europa Press durante el acto de cierre de las becas Vamos-ColaCao.

La catalana sigue con su recuperación del tobillo, una recuperación que va "bien", con un "'timing' normal", y solo queda que "se acabe el líquido del tobillo y tener paciencia". "Soy una nadadora muy competitiva y cuando sé que voy a ir a una competición y no voy a estar arriba del podio prefiero no ir. Prefiero recuperar el tobillo al cien por cien", añadió sobre su no participación en tres competiciones esta temporada.

"Es difícil porque no puedo hacer todas las cosas que me gustaría. Pero he entrenado muy bien este año pasado, antes del europeo de Glasgow, y el cuerpo siempre tiene memoria y tengo las referencias de unas marcas entrenando", señaló respecto a la preparación durante 2018, aunque ya esté pensando en la siguiente temporada. "Espero este año empezar con la dinámica de entrenamiento y superar esas marcas y ser mejor entrenando. Simplemente, es tener esa confianza de que lo he hecho bien entrenando", agregó.

Otro de los principales problemas para Belmonte esta temporada fueron los vértigos, por los que fue "complicado también competir en los Juegos del Mediterráneo". "Fue interesante por el hecho de no estar al cien por cien y tener que competir como podía. Para mí fue como aprender muchísimo de esa prueba y al final conseguí dos oros y dos platas, que no está mal, pero si hubiera estado bien, lo podría haber hecho mucho mejor", manifestó.

"ES UN SUEÑO LLEVAR LA BANDERA DE TU PAÍS EN UNOS JUEGOS OLÍMPICOS"

La campeona olímpica en 200 metros mariposa en Río 2016 reconoció que mantener ese nivel tan alto durante toda su carrera, con 24 oros, 19 platas y siete bronces entre Juegos, Mundiales y Europeos, ha sido complicado porque "necesitas mucha concentración y mucha motivación". "Cada año tenemos una cita importante y hay que ir a por todas a por esa cita. Después tenemos la 'supercita' que son los Juegos. Pero sí, hay esas pequeñas motivaciones cada año donde tienes que poner las ganas", añadió.

"No me veo todavía de abanderada (en Tokyo 2020), no hay nada claro, pero todas mis ganas e ilusión están puestas ahí, porque es un sueño como deportista poder llevar la bandera de tu país. Creo que es lo más que hay a nivel representativo. Es muy difícil porque hay muchos deportistas muy buenos, pero sería la tercera mujer en la historia que lo hace en unos juegos de verano. Y como representación del deporte femenino, que está muy en auge, sería muy bonito", reconoció.

Con cuatro medallas olímpicas, podría igualar en Tokyo 2020 las cinco conseguidas por David Cal o, incluso, superarle para ser la deportista española más laureada en la historia de los JJ.OO. "Eso motiva más, el referente es David Cal, que con cinco medallas olímpicas es una pasada. Ahora, a intentar conseguir cinco, o seis incluso, una más, sería un sueño. Pero claro, si una medalla ya es superdifícil de conseguir, seis... Son palabras mayores", afirmó sobre la dificultad de lograrlo y hacer historia.

"En general, no solo en el femenino, es la mejor época del deporte español. En el femenino, llevamos muchos años estando en la primera línea del deporte. Más del 50 por ciento de las medallas de Londres y de Río fueron femeninas. Yo creo que estamos haciendo cosas buenas y estamos en el buen camino", concluyó respecto a los éxitos recientes del deporte nacional.