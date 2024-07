Blanco: "El movimiento olímpico debía una medalla al judo español"

Alejandro Blanco - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

PARÍS, 27 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que "el movimiento olímpico debía una medalla al judo español" después de que el judoca Fran Garrigós haya inaugurado este sábado con un bronce el medallero de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

"Siempre es bueno empezar el primer día con una medalla y tú ya has empezado. Ya me quedan sólo 21. Has tocado el techo, lo has ganado todo y representas la esencia de lo que es el deporte", dijo Alejandro Blanco en rueda de prensa en la Casa de España junto al presidente de la RFEJYDA, Juan Carlos Barcos, el entrenador Quino Ruiz y el propio Fran Garrigós.

Blanco evocó el primer recuerdo del joven Garrigós, que ya quería ser campeón olímpico. "Espero que ahora después de los Juegos recibas un reconocimiento junto a un entrenador excepcional como Quino, hoy con dos judocas en las semifinales. Y luego, el trabajo que ha hecho la federación. El movimiento olímpico debía una medalla al judo español", manifestó.

Asimismo, el presidente del COE destacó a Laura Martínez, quien perdió la pelea por el bronce y que ha hecho "el campeonato de su vida". "Fran vas a tocar el cielo, te lo dije. Hoy es un día muy grande para vosotros y también para el deporte español", añadió.

Por su parte, el presidente de la RFEJYDA, Juan Carlos Barcos, señaló que desde la medalla de oro de Isabel Fernández en Sydney 2000 había un maleficio que se ha roto. "Después de 24 años era como un estigma que teníamos a pesar de ir a los Juegos con unos equipos extraordinarios. Hacíamos muchísimas actuaciones extraordinarias, pero llegaban los Juegos y no se lograban resultados. Fran ha abierto el camino y eso va a dar impulso enorme a los que vienen por detrás", celebró.

Barcos destacó el "trabajo inmenso" que hay detrás del bronce de Garrigós. "Te lo agradezco porque el judo se ha puesto en el sitio que merecía. Que esto sea el inicio de una continuidad maravillosa. Estoy convencido de que vamos a tener alguna medalla más", auguró.

QUINO RUIZ: "LE IBA A MATAR SI TIRABA EL BRONCE"

Su entrenador, Quino Ruiz, aseguró que ha "disfrutado dentro de lo mal que se pasa" en una situación con sus dos pupilos en las semifinales. "Moralmente no estás lo bien que debes cuando vienes de una derrota, pero he hablado con Fran porque era muy de tirar los bronces porque él era de oro. Le he pedido que era una medalla olímpica, que no podía hacerlo porque lo iba a matar", desveló.

Ruiz dijo que en la vida Garrigós es excelso en todo lo que hace, los estudios o el judo. "Es un espejo donde se miran todos los del club. Con Laurita la hemos estado rozando. La cogíamos pero se nos ha escapado. Ha hecho una competición maravillosa, tiene 25 años y margen de mejoría. Y mañana, más. Nos quedan muchas opciones con gente que puede conseguir medalla, seguro", auguró.

Y el protagonista, Fran Garrigós, aclamado a su llegada a la Casa de España, instalada en el Colegio Español, en la Ciudad Universitaria de París, destacó que el pilar de su éxito es la familia y su novia Ana, presentes en la rueda de prensa, y su entrenador, implicado al doscientos por cien.

"Todavía nos quedan tres compañeros más del club y bastante gente más del equipo. Esto les va a ayudar a salir motivados, a saber que se puede y seguro que cae más de una medalla en el equipo de judo", deseó el bronce en Paris 2024, que confesó que en Tokyo 2020 "esperaba algo más que perder en primera ronda" y llegó a pensar en el abandono.

A su lado, Blanco destacó que se cierra un "día grande para el movimiento olímpico" nacional. "Tener una medalla y llegar a semifinales, y con todos los buenos resultados en la primera jornada... Detrás hay un equipo olímpico preparado para lograr un gran resultado en París. Hoy se inició el medallero y vamos a por el resto", apuntó el presidente del COE.