Blanco pide al 2022 que el "sueño olímpico de Madrid no desaparezca"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Española (COE), Alejandro Blanco, se mostró orgulloso y comprometido por su reelección en el cargo con el "apoyo de todo el mundo", para seguir "con pasión y 20 horas al día" trabajando por el deporte español, al tiempo que confió en que el sueño de un Madrid olímpico "no desaparezca".

"En el deporte o estás con pasión o mejor que lo dejes. Tengo salud, tengo el apoyo de todo el mundo, como en las tres ediciones anteriores, y no hay que tener ninguna duda. Hay que seguir trabajando, 20 horas al día y luchar por el deporte español y sobre todo luchar por los deportistas que se lo merecen todo", dijo.

Blanco atendió a los medios este miércoles a su llegada a la Gala 2021 del Comité Olímpico Español (COE), una reunión que enseña la unidad de la familia del deporte nacional. "Para que haya resultados primero hay que construir el entorno, el entorno es la familia, no solo la de sangre, la del deporte que está unida, aquí están, son un grupo. Es un lujo estar al lado de ellos", confesó.

Además, el presidente del COE recordó que sobre la mesa está trabajar para que Madrid reinicie su lucha por ser olímpica. "Tenemos que luchar por que España siga siendo el gran referente en la organización de eventos, algo que habíamos perdido los últimos años. Eso es bueno para el país, para generar unión. Madrid no puede renunciar nunca a un sueño olímpico", explicó.

"Lo que he hablado con el alcalde es intentar que Madrid organice grandes eventos deportivos. Madrid por el nivel deportivo, organizativo, el apoyo popular, se merece unos juegos y no podemos renunciar a ello. No creo que haya ningún Comité Olímpico que pueda presumir más de lo que tenemos nosotros. Habrá con más medallas, pero el nivel de nuestros deportistas, el reconocimiento y el apoyo que tienen en todo el mundo solo lo tiene España", añadió.

Por ello, Blanco fue claro sobre una petición al 2022, primero deseando que termine la pandemia de coronavirus y, después, con el sueño olímpico en la capital. "Al año nuevo le voy a pedir que el coronavirus desaparezca, que nos deje entrenar y competir para París y que el sueño de Madrid no desaparezca nunca y podamos tener unos Juegos", terminó ante los medios en la sede del COE.