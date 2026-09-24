Campofrío se suma al programa ADO para Los Ángeles 2028

Campofrío se suma al programa ADO para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. - NACHO CASARES/COE

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Campofrío y la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) han firmado un acuerdo de colaboración por el que la empresa de alimentación se convierte en patrocinador del Equipo Olímpico Español y se suma al programa que apoya a los deportistas españoles en su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La alianza se ha formalizado este jueves en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en un acto con la presencia del presidente de dicho organismo, Alejandro Blanco; el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero; la directora general de ADO, Jennifer Pareja; y el CEO de Campofrío España, Javier Dueñas.

Con este acuerdo, Campofrío acompañará a los deportistas españoles en este ciclo olímpico hasta los Juegos de Los Ángeles, un camino en el que compartirá los valores que están estrechamente vinculados a la filosofía de la compañía resumida en el lema 'Saber Disfrutar. Que nada nos lo quite'.

"El deporte de alto nivel exige esfuerzo, constancia y una enorme capacidad de superación, pero en Campofrío creemos que hay algo igualmente importante: ser capaz de disfrutar del camino y de compartir con alegría lo que hacemos. Y pocas cosas generan una emoción tan intensa como ver a nuestros deportistas disfrutar de aquello que les apasiona y conseguir que todo un país comparta con ellos esas sensaciones", afirmó Javier Dueñas, CEO de Campofrío España.

Dueñas expresó que Campofrío desea acompañar a los olímpicos españoles "más allá del momento de la competición", en los entrenamientos, los avances, las dificultades y las pequeñas victorias. "Porque el deporte también es disfrutar del camino, y es precisamente ese disfrute compartido el que conecta de forma natural con Campofrío y con nuestra manera de entender la vida", añadió.

Por su parte, la directora general de ADO, Jennifer Pareja, agradeció a Campofrío la confianza en los deportistas y el acompañamiento en el camino hacia Los Ángeles 2028. "Detrás de cada deportista hay muchos años de esfuerzo, sueños y sacrificios, y sentir el apoyo de empresas que creen en ellos marca una diferencia enorme", señaló Pareja.

La tiradora Lucía Martín-Portugués, el jugador de hockey Borja Lacalle, la gimnasta Lucía Muñoz, la púgil Laura Fuertes y el marchador Diego García participaron en representación del equipo olímpico español en este acto de bienvenida a Campofrío como nuevo integrante del programa ADO en un vídeo que destaca el valor del esfuerzo, la ilusión y el disfrute como herramientas para afrontar el exigente camino hasta Los Ángeles 2028.

En este sentido, el presidente del COE, Alejandro Blanco, declaró que para su organismo es una "gran satisfacción" dar la bienvenida a Campofrío al proyecto olímpico y contar con su apoyo. "Que una empresa como Campofrío quiera acompañar a nuestros deportistas durante el presente ciclo olímpico refuerza el compromiso de la sociedad y del tejido empresarial con el deporte olímpico español. Estamos convencidos de que esta alianza nos permitirá seguir impulsando y dando visibilidad a todo lo que hay detrás de cada sueño olímpico de cara a Los Ángeles 2028", dijo.

Por su parte, el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero, celebró la incorporación de Campofrío al Programa ADO y aseguró que el Consejo "seguirá trabajando para consolidar un modelo en el que la inversión pública y el compromiso privado se sumen para respaldar" a los olímpicos españoles y hacer de Los Ángeles 2028 un nuevo "gran objetivo compartido".

Desde su creación en 1988, el Programa ADO se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo al deporte olímpico español, canalizando la colaboración de instituciones públicas y empresas privadas para favorecer la preparación de los deportistas de alto nivel.