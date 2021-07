Cardona arranca tercero en Finn y Botín-López Marra y Echegoyen-Barceló se sitúan en el 'Top 10'

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Joan Cardona ha terminado tercero en el estreno de la clase Finn en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una dura y larga jornada en Enoshima en la que las tripulaciones formadas por Diego Botín y Iago López Marra y por Támara Echegoyen y Paula Barceló se sitúan quinta y octava en 49er y 49er FX, respectivamente.

En la bahía de Sagami, las fuertes rachas de viento, que superaron los 20 nudos, dificultaron la navegación para las flotas de 49er FX, Laser Radial y Laser Standard, las primeras en salir al campo de regatas. En cambio, por la tarde, el viento perdió fuerza y obligó al aplazamiento o al retraso de las mangas del resto de clases.

El balear Joan Cardona, que se estrenaba en una cita olímpica, firmó dos terceros puestos en las dos regatas de Finn celebradas, unos resultados que le sitúan también tercero de la general tras el turco Alican Kaynar (1-1) y el húngaro Zsombor Berecz (2-2). "Hoy era un día muy complicado en el que aún no puedes ganar el campeonato o una medalla pero sí que podías perderlas. Es importante haber metido dos resultados consistentes", apuntó Cardona.

En 49er, donde se pudo disputar una única prueba tras esperar la entrada del viento y después de un intento de regata fallido, el cántabro Diego Botín y el gallego Iago López-Marra fueron quintos en una competición dominada por las tripulaciones alemana y británica y que finalmente se llevaron los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove.

Por su parte, la gallega Támara Echegoyen y la balear Paula Barceló hicieron su estreno en 49er FX con un segundo puesto, mientras que un vuelco les lastró en la segunda manga para finalizar décimas y ser octavas al final del día. Las británicas Charlotte Dobson y Saskia Tidey, que ganaron las dos regatas, son líderes.

"Las primeras mangas no dicen nada, sólo si sigues o no en la pelea. Es un paso a paso. Vamos a centrarnos en nuestras sensaciones y nuestros resultados y más adelante ya veremos qué hacemos con el resto de la flota", indicó Echegoyen, oro en Londres 2012 en Match Race-Elliott 6 m. "Creo que conseguir una medalla, es un reto para un equipo, no una obligación. Y verlo como un reto es lo que nos anima a llegar a lo alto del podio", añadió.

Por su parte, los Laser Standard recuperaron este martes la regata que no pudieron disputar durante la primera jornada, sumando tres pruebas en las que el canario Joel Rodríguez ha sido 13º, 9º y 25º -este último resultado descartado-, cerrando el día en decimoctava posición. En Laser Radial, la catalana Cristina Pujol firmó un 24-26 que le hizo acabar la jornada en el puesto 22.

Este miércoles, en el que descansarán los Laser Radial y Standard y continuarán los Finn, 49er y 49er FX, se estrenarán Tara Pacheco y Florian Trittel en Nacra 17, Silvia Mas y Patricia Cantero en 470 femenino y Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez en 470 masculino, además de volver a competición los RS:X femenino y masculino, con Blanca Manchón y Ángel Granda en liza.