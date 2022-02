Castellet: "Estoy en mi mejor momento a nivel físico y mental"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet ha reconocido que ahora mismo está en su "mejor momento a nivel físico y mental" y que siente "presiones positivas" para luchar por las medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, donde este miércoles participará en la clasificatoria de la prueba de 'halfpipe', además de asegurar que el podio estará caro y que ve hasta a doce competidoras con opciones.

"A nivel técnico y mental este es mi mejor momento. Me encuentro superbien en tabla. Considero que estoy en mi mejor momento", declaró en rueda de prensa. "Nunca he firmado un puesto antes de competir. Una vez que hemos probado el 'pipe' me siento supercómoda, superbien, estoy entrenando buenas rondas. Mañana es el día que cuenta y vamos a estar ahí dándolo todo", continuó.

Tras su toma de contacto con el Genting Snow Park H & S Stadium, la catalana reconoció que se encuentra "muy cómoda". "Hemos tenido varios días de aclimatación y buenos días de entrenos. Los trucos están saliendo, el 'pipe' está en buenísimas condiciones y estoy con muchas ganas", apuntó. "Estoy con mucha ilusión y con muchas ganas. Es un momento que llevábamos mucho tiempo esperando", expresó.

"Noto muchas presiones: la presión de la competición en sí; la presión de estar completamente sola, sin entrenador y sin fisio, uno por COVID y otro por problemas personales de última hora; la presión de todo lo que engloba estar en unos Juegos Olímpicos, que son cada cuatro años. Son presiones positivas que significan que estoy aquí y que tengo la oportunidad", prosiguió.

Sobre sus rivales, Castellet aseguró que "son muchísimas las que están ahí" y tienen opciones. "Ahora mismo no hay 'Top 5' ni 'Top 3', hay un 'Top 10' o 'Top 12'. Cada una tiene particularidades muy diferentes de las que intento aprender. Las japonesas tienen en general mucha fluidez, capacidad para centrarse en los detalles, el estilo, tratar de hacer todo limpio... viene con la cultura de Japón", manifestó.

"Entre las americanas, Chloe -Kim- es una bomba de energía que cuando sale saca todo, es increíble de ver y estar ahí con ella. Las chinas son una revolución de progresión, han estado trabajando mucho en los últimos años, haciendo trabajo para influir en la mayoría del número de participantes en el 'pipe'. Hay dos o tres que realmente destacan", analizó.

Por último, espera que el viento no juegue en contra en la clasificatoria. "El factor del viento lo noté más el primer día, no sabes de dónde viene. En los dos últimos días ha mejorado, veremos mañana en la clasificatoria cómo está", subrayó.

BLANCO: "ESTA ES TU OPORTUNIDAD"

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró optimista con las opciones de la deportista catalana. "Te veo más segura que nunca, más tranquila, más realizada. Eres una gran competidora, esta es tu oportunidad", afirmó el máximo representante del organismo olímpico.

"Llevas muchos años entrenando. Tienes una historia maravillosa de superación desde niña. Tienes todas las medallas, te falta la medalla olímpica. Eres la mejor del mundo y estoy convencido de que la vas a conseguir y esa sonrisa brillará como nunca. Suerte, mañana y pasado estaremos allí pase lo que pase. Eres una grandísima deportista", finalizó.