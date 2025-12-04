La Comisión de Atletas del COI da la bienvenida a cinco nuevos miembros

Los cinco nuevos componentes. - COI

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, nombró este jueves a cinco nuevos miembros de la Comisión de Atletas del organismo, garantizando que esta comisión alcance su composición completa a tiempo para la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Según informó el COI en un comunicado, los cinco elegidos son la jugadora de bádminton iraní Soraya Aghaei Haji Agha; el remero saudí Husein Alireza; el taekwondista marfileño Cheick Sallah Cissé; la jugadora de tenis nigeriana Olufunke Oshonaike y la ciclista colombiana Mariana Pajón. Los nombramientos se hicieron en consulta con la presidenta de esta comisión, Emma Terho.

"La Comisión de Atletas es esencial para garantizar que los atletas sigan estando en el centro de todo lo que hacemos, y que sus voces guíen nuestras decisiones. Habiendo tenido el privilegio de ser miembro y Presidenta, comprendo la importancia de esta función. Estoy profundamente agradecido a nuestros nuevos miembros por su compromiso y por la gran experiencia que aportan al servicio de todos los atletas del mundo", explicó la presidenta de COI.

Con estos nombramientos, la Comisión de Atletas del COI se compone ahora de 23 miembros de todos los continentes (incluido un miembro del equipo Olímpico de Refugiados), 13 mujeres y 10 hombres, que representan a 15 deportes de verano y 5 de invierno.