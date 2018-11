Damián Quintero: "Llevo desde que empezó el año pensando en este Mundial"

Publicado 05/11/2018 16:12:28 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El karateca español Damián Quintero afronta "relajado" el Mundial de Madrid que da comienzo este martes y en el que es uno de los grandes favoritos en la modalidad de kata individual, aunque sabe que tendrá que dar "el 100 por cien para conseguir la medalla".

"Los nervios van a ir llegando conforme se acerque la cita, estoy relajado, el trabajo está casi hecho, solo hay que pulir detalles. Llevo desde que empezó el año pensando en este objetivo y es muy importante. Estoy con muchas ganas", confesó Damián Quintero en una entrevista en Europa Press.

El malagueño llega a la cita mundialista después de no conseguir medalla y ser quinto en la Liga Mundial de Tokio, aunque "físicamente" se encuentra "muy bien". "Aunque los resultados no acompañaron mucho en Tokio, el rendimiento fue muy bueno, tuve cinco rondas muy duras ante rivales de buena categoría. Me quedo con el rendimiento, el resultado es esporádico, ahora el contador está a cero. Si en el Mundial mantengo este rendimiento podré estar arriba", analizó.

En el Mundial, Quintero se librará en la liguilla de su mayor rival y escollo para conseguir el oro, el japonés Ryo Kiyuna, aunque sí podría verse las caras con el venezolano Antonio Díaz en una hipotética semifinal. "Hay que tener la cabeza fría porque al final tira mucho la pasión. Estamos en casa, vienen familiares, habrá mucho ruido mediático, pero estamos acostumbrados a ello", confesó.

El malagueño "entrena todo eso" y confía en que no tendrá que "hacer nada distinto a otros torneos". "Es salir al tatami y centrarme en mi rendimiento y mis katas, lo demás no lo controlo", añadió Quintero.

"Que se llene el WiZink es bueno para el deporte en general. Estás en España, la gente cree en ti y debemos dar el cien por cien para conseguir la medalla", señaló el que ya fue campeón del mundo en 2014, aunque por equipos, sobre el apoyo del público local en un pabellón que ya ha vendido más del 85 por ciento de las entradas.

"Es el único Mundial dentro del ciclo olímpico y es el más importante porque es el que más puntúa, pero no te clasifica directamente. Tenemos todavía muchos torneos por delante del circuito mundial, el Europeo del año que viene en España también, y ahora no es momento de hablar de Tokio, todavía está lejos. Hay que ser regular y puntuar poco a poco que es lo que te hará estar en Tokyo 2020", finalizó respecto a las opciones de clasificación para los próximos Juegos.