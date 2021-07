David Valero: "En Tokio voy a salir con el cuchillo entre los dientes"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista de montaña español David Valero ha asegurado que afrontará la cita de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con el "cuchillo entre los dientes" y dispuesto a darlo todo y sin mirar atrás, con el bagaje adquirido en los Juegos de Río 2016, en los que fue noveno.

"Voy a salir con el cuchillo entre los dientes, sin mirar para atrás. Como sale un toro de los chiqueros y el que pueda que se meta a rueda", aseguró en declaraciones facilitadas por la RFEC.

Valero, que acude a sus segundos Juegos Olímpicos tras firmar ese noveno puesto en Río 2016, apuesta por disfrutar la experiencia pero, a nivel de competición, lo dará todo de inicio para intentar compensar su punto malo, las salidas.

"Lo que más me podría favorecer es realizar una buena salida. Mi mayor defecto es que normalmente no salgo muy bien, ya que no tengo esa punta de explosividad que tienen otros corredores, pero sí soy muy regular", comentó.

El punto positivo es que en Tokio habrá menos corredores, solo 38. "Quizá seamos 15 o 20 los que vayamos a por todas y tengo la esperanza de que con una parrilla más reducida no tenga esos problemas en la salida", auguró.

"Es un circuito muy explosivo, con subidas cortas y con bajadas de controlar, de meter la bici por el sitio y con una trazada que permite una cierta velocidad y donde no puedes inventar más de lo que hay. Es un circuito que exige ir todo el rato a tope y creo que eso me beneficia a mi por mi forma de pedalear", comentó sobre el trazado.

Además, llega a la cita bien preparado a nivel físico y en buen punto competitivo. "Empezamos a hacer una mini pretemporada con una concentración de un mes y dos semanas en altura y fuimos intercalando algunas carreras de Copa del Mundo. Creo que llego al 100% a Tokio", se sinceró.

"Estoy muy contento con la forma en la que me encuentro y no sé en mi mejor momento, pero en Copa del Mundo he estado muy bien, aunque también el nivel es altísimo a día de hoy en estas pruebas. Estoy muy feliz con el estado en el que estoy y tengo mucha ilusión de que llegue el día y poder hacer una gran carrera", manifestó.

Valero, de 32 años, es el veterano del equipo español en BTT y acude a sus segundos Juegos, un "orgullo" para él. "El nivel en España es muy alto, no te puedes relajar en ningún momento si quieres aspirar a unos Juegos y haber vuelto a lograr una plaza es un sueño hecho realidad", reconoció.

"Soy bastante competitivo y ambicioso aunque las cosas no se den siempre como uno quiere. Estos serán mis segundos Juegos Olímpicos y ya sé a lo que me enfrento, la importancia de la cita; sé la mentalidad con la que hay que estar en la línea de salida y que no es cualquier carrera y eso me da una tranquilidad especial", concretó.