Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno viven "los días más felices" de su vida con su medalla olímpica

Los piragüistas españoles Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno confesaron estar viviendo "los días más felices" de su vida, por la oportunidad de disfrutar de la medalla olímpica en Paris 2024 junto a su familia y su gente, y apuntaron que este éxito "cuesta sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas", y que "muchas veces hay gente que no consigue la medalla y trabaja más que los que sí lo hacen".

"Los dos coincidimos en que son los días más felices de nuestra vida, ya no sólo por la medalla, que evidentemente es una satisfacción personal para cada uno supergrande, sino por lo que hemos vivido con nuestras familias, con nuestra afición, nuestra gente, y esos momentos se quedan para nosotros para el resto de nuestra vida", declaró Diego Domínguez este lunes a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de conseguir la medalla de bronce en C2 500.

Para el piragüista, el medallero español "es muy bueno" y "18 medallas es más que meritorio", aunque no esconde que venían "con una ambición muy grande que era igualar o superar a Barcelona". Sin embargo, pide tener en cuenta que "los Juegos Olímpicos son la máxima competición que puede haber en el deporte" y que conseguir cada medalla "cuesta sangre, sudor, esfuerzo, lágrimas y muchísimos días de no querer entrenar y entrenar sin querer".

Además, puso en valor los 51 diplomas olímpicos logrados, entre ellos, 18 cuartos puestos, que "si la mitad fueran medalla" habrían provocado que hicieran "historia", al tiempo que pidió también "apoyo" para estos deportistas.

Domínguez, que confirmó que hará el saque de honor el 25 de agosto en el Santiago Bernabéu en el Real Madrid-Valladolid de LaLiga EA Sports, explicó que solo ellos, su entrenador y su familia saben lo que han trabajado para llegar a este éxito, y que "ahora es momento de celebrarlo con ellos y desconectar".

"Es hora de tener buenos momentos con la familia, que hace mucho tiempo que no los tenemos por la dedicación que hay que tener para conseguir esta medalla, así que eso, celebrar con la familia, disfrutar, desconectar y coger ganas porque el año que viene vienen cosas buenas", sentenció el madrileño.

Por su parte, su compañero Joan Antoni Moreno reiteró que "los Juegos Olímpicos es una competición donde todo el mundo llega a su máximo nivel" y que "hay mucha presión por parte de muchos factores". Para él, en España el trabajo "está bien hecho" y simplemente hay que "seguir confiando, trabajando, apoyando a los deportistas y no echarles tierra encima, sino levantarles el ánimo y darles fuerzas". "Somos un gran país y tenemos un muy buen equipo", remarcó.

Además, apuntó que "una medalla es bonita y te abre muchas puertas", pero que eso "no significa que por no conseguirla hayas trabajado menos". "Muchas veces hay gente que no consigue la medalla y trabaja más que los que sí. Normalmente trabajan más los que no consiguen la medalla que los que la consiguen, por lo que, hay que darles también visibilidad a ellos", demandó.

Por último, con vistas al futuro, incidió en que ahora ambos se van a centrar en "disfrutar y desconectar" tras un "ciclo olímpico corto pero intenso", y que van a "soñar" con estar y brillar en los Juegos de Los Ángeles de 2028.