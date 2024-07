El equipo de saltos espera brillar en la hípica de París

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

España intentará hacer un buen papel en la hípica de los Juegos Olímpicos de París, una cita a la que llega bien representada en comparación a hace tres años en Tokio y donde, en teoría, las mejores opciones para brillar llegarán en la modalidad de Salto de Obstáculos, aunque las opciones de medalla se antojan complicadas.

En la capital japonesa, este deporte, uno de los clásicos del programa olímpico, estuvo representado en las modalidades de Doma Clásica, la que más éxitos ha dado históricamente a nivel olímpico, y luego con un jinete para los Saltos de Obstáculos y otro para el Concurso Completo.

En Francia, en cambio, ha aumentado la participación y habrá un total de ocho jinetes en un deporte que ha dado cuatro medallas en Juegos: el oro de José Navarro Morenés, José Álvarez de Bohórquez y Julio García Fernández de los Ríos en Salto por Equipos en 1928, la plata de José Navarro Morenés, Jaime García Cruz y Marcelino Gavilán en la misma modalidad en 1948, y las dos de la Doma Clásica en 2004, el bronce individual de Beatriz Ferrer-Salat y la plata por equipos de la catalana junto a Juan Antonio Jiménez, Ignacio Rambla y Rafael Soto.

La veterana amazona, sin embargo, no podrá estar en sus sextos Juegos después de no ser seleccionada por la Real Federación Española de Hípica (RFEH), que se decantó por Juan Antonio Jiménez Cobo ('Euclides Mor'), Borja Carrascosa ('Frizzantino FRH') y José Daniel Martín Dockx ('Malagueño LXIII'), con Claudio Castilla ('Hi-Rico do Sobral') como reserva.

Martín Dockx y Jiménez Cobo formaron parte del equipo que logró la clasificación olímpica el año pasado al finalizar noveno en el Campeonato de Europa de una disciplina de gran belleza estética, donde el jinete o la amazona deben entrar en perfecta coordinación con su montura. España intentará acercarse o mejorar el séptimo puesto de Tokyo 2020, mientras que Ferrer-Salat fue la mejor a nivel individual, con el pase a la final y el decimoséptimo lugar.

En cuanto a los Saltos de Obstáculos, la mejor noticia es la vuelta del equipo, ausente en Tokyo 2020 y que bajo el liderazgo de Eduardo Álvarez Aznar espera lograr un buen resultado que calme un tanto una selección para París que ha sido algo problemática por las quejas sobre los criterios para elegir a los jinetes.

El madrileño, a lomos del veterano 'Rokfeller de Pleville Bois Margot', un cabello que le está dando un gran rendimiento en este 204, formará equipo junto a Sergio Álvarez Moya ('Puma HS') e Ismael García Roque ('Tirano'), y finalmente con Armando Trapote ('Tornado VS'), que fue clave para la clasificación del equipo gracias a su quinta plaza en el Europeo. Ahora, el objetivo será el de mejorar la undécima plaza de Rio 2016.

En ese conjunto ya estaba Eduardo Álvarez Aznar, un jinete que llega a sus terceros Juegos Olímpicos en buena forma después de estar rayando a gran nivel en Longines Global Champions Tour, el mejor y más prestigioso circuito y en el que marcha tercero en su clasificación. El madrileño, hijo de Luis Álvarez Cervera, siete veces olímpico, tratará de igualar a su padre, el último español en lograr un diploma olímpico individual al ser sexto en Los Angeles'84.

Finalmente, de cara a la modalidad de Concurso Completo, que es una combinación de doma clásica, campo a través y saltos, España estará representada por Esteban Benítez Valle, con 'Utrera AA', y por Carlos Díaz Fernández, con 'Taraje CP 21.10'.