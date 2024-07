España jugará un amistoso ante Puerto Rico en Madrid antes de los Juegos

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto jugará un partido amistoso ante Puerto Rico de cara a preparar los Juegos Olímpicos de París el próximo 23 de julio en el Wizink Center de Madrid (20.30), según confirmó este lunes la Federación Española de Baloncesto (FEB) en su cuenta de 'X'.

El combinado dirigido por Sergio Scariolo, que logró este domingo la clasificación para los Juegos Olímpicos tras derrotar a Bahamas por 86-78, se medirá en Madrid a Puerto Rico, combinado que también selló su billete a Paría este domingo tras vencer a Lituania (79-68).

Se trata del primer y único partido de preparación anunciado por la FEB de cara a la cita olímpica, tras el que la selección pondrá rumbo a Lille, donde debutará el sábado 27 ante Australia (11.00). Tres días después, jugarán ante Grecia (11.00), y cerrarán la fase de grupos midiéndose a Canadá el viernes 2 de agosto (17.15).

El equipo boricua, encuadrado en el Grupo C junto a Estados Unidos, Serbia y Sudán del Sur, tiene en sus filas al base José Alvarado (New Orleans Pelicans), al anotador Tremont Waters con pasado en los Boston Celtics, o los ex de la Liga Endesa Gian Clavell, Jordan Howard e Isaiah Piñeiro.